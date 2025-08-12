"Volcans : Menace sur l'Europe" à revoir sur RMC Découverte jeudi 14 août 2025 (vidéo)

Jeudi 14 août 2025 à 21:10, RMC Découverte proposera une soirée sur les volcans avec la rediffusion de deux documentaires « Volcans : menace sur l'Europe » et « Naples : le supervolcan qui menace l'Europe ».

21:05 « Volcans : Menace sur l'Europe »

Partout en Europe, la terre gronde. L’éruption en 2021 du Cumbre Vieja dans l’archipel espagnol des Canaries ou encore celle de l’Eyjafjallajökull en Islande en 2010, sont là pour nous rappeler que le vieux continent n’est pas à l’abri d’événements volcaniques majeurs. Leurs conséquences, qu’elles soient humaines, économiques ou environnementales, peuvent s’avérer désastreuses pour les populations.

Au total, l’Europe compte une centaine de volcans actifs dont une trentaine se situe sur le territoire de l’Union Européenne. Tous ont connu au moins une phase éruptive au cours des 10 000 dernières années et sont donc considérés, aujourd’hui encore, par la communauté scientifique, comme potentiellement dangereux. Si ces monstres endormis se réveillaient un jour, ils provoqueraient de véritables catastrophes. Car la plupart d’entre eux sont implantés dans des régions très densément peuplées : la zone volcanique de l’Eifel en Allemagne, sans oublier le Vésuve situé juste à côté de la ville de Naples.

Les scientifiques sont formels : il n’y a aucune raison que des éruptions comme l’Europe a pu connaître dans son histoire, ne se reproduisent pas. Reste à savoir quand et où aura lieu la prochaine… Ce documentaire, mené à la manière d’une véritable enquête géologique, tente de répondre à une question : l’Europe pourrait-elle faire à nouveau l’objet un jour d’une éruption volcanique majeure et dévastatrice ?

Un documentaire réalisé par Olivier Lacaze.

22:15 « Naples : le supervolcan qui menace l'Europe »

Le récent au Maroc a mis en lumière l'affrontement titanesque des plaques tectoniques africaines et eurasiennes, mais il ne s'agit peut-être que du prélude à une catastrophe bien plus grande.

À 2.000 km au nord, dans la région de Naples, en Italie, se cache un monstre silencieux. Les habitants locaux le connaissent sous le nom de Campi Flegrei, les Champs Phlégréens, littéralement la "terre brûlante". Ce volcan, invisible en surface, est classé parmi les plus dangereux au monde. On pense qu'il a joué un rôle dans l'extinction de l'homme de Néandertal il y a 40.000 ans.

Aujourd'hui, les signes de son réveil semblent de plus en plus évidents. Le 26 septembre dernier, un énième séisme résultant de la montée du magma a perturbé la vie des Napolitains, obligeant de nombreuses personnes à quitter leur domicile. Sa force était de 4,2 sur l'échelle de Richter.

L'équipe de ce documentaire est allée à la rencontre des habitants inquiets de Naples et des scientifiques prêts à sonner l'alarme à tout moment. Parallèlement, le film explore la possibilité d'une éruption majeure, celle que tous les protagonistes redoutent et dont les conséquences pourraient être dévastatrices pour toute l'Europe.