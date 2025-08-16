recherche
"Le château d'Hérouville : une folie rock française" à revoir sur France 4 lundi 18 août 2025

samedi 16 août 2025
"Le château d’Hérouville : une folie rock française" à revoir sur France 4 lundi 18 août 2025

Lundi 18 août 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "Le château d’Hérouville - Une folie rock française", un documentaire de Christophe Conte raconté par Lou Doillon.

C’est l’histoire d’un studio d’enregistrement précurseur et unique, le château d’Hérouville, dans lequel des légendes de la pop internationale et de la chanson française ont enregistré certains de leurs plus grands albums : Elton John, David Bowie, Iggy Pop, Pink Floyd, Fleetwood Mac, Jacques Higelin ou Nino Ferrer.

C’est une histoire folle et « rock-ambolesque » qui s’est jouée au cours des années 1970 dans ce château d’Hérouville, une vieille bâtisse du Val-d’Oise, peuplée de mystères et de fantômes, grâce à l’énergie et à la démesure d’un homme, le compositeur de musiques de films Michel Magne.

Ce documentaire retrace le parcours de ce génie iconoclaste et fêtard et, en parallèle, l’histoire de ce château qui conduira Michel Magne à sa perte, puis au suicide en 1984.

Avec les témoignages de son ex-épouse Marie-Claude Magne, des ingénieurs du son Dominique Blanc-Francard et Laurent Thibault, des artistes Boris Bergman, Bernard Lavilliers, Bill Wyman – membre historique des Rolling Stones –, ainsi que de l’ex-compagne de Jacques Higelin, la « China Girl » de Iggy Pop et de David Bowie, Kuêlan N’Guyen.

Ce film riche en rebondissements et en images d’archives jamais vues raconte cette folie rock française mythique et tragique.

Publié dans Documentaires, Lundi
