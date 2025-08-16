"Inside Citroën" : immersion dans les coulisses de la marque aux chevrons sur RMC Découverte lundi 18 août 2025

Lundi 18 août 2025 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de revoir "Inside Citroën : les défis XXL d'un constructeur de légende", un documentaire en deux parties réalisé par Eloïse Daviaud.

C'est un constructeur iconique.

Chaque année, près d'1 million de voitures sortent de ses usines. Sur les chaînes d'assemblage, un nouveau véhicule est produit toutes les 53 secondes.

Plus d'un siècle après sa création, la marque aux chevrons continue d'occuper une place à part dans le coeur des français. L'an dernier, ces derniers ont d'ailleurs consacré la mythique 2CV comme leur « voiture préférée » toutes époques confondues.

Alors que le constructeur se lance aujourd'hui dans un défi majeur - rendre les véhicules électriques accessibles au plus grand nombre avec, notamment, la commercialisation de la nouvelle ë-C3 - Citroën a exceptionnellement accepté d'ouvrir ses portes...

Concepteurs, ingénieurs ou designers au cœur de l' « ADN », le très secret QG de Citroën à l'ouest de Paris, méga-sites de production en France et en Europe, révolutions technologiques embarquées sur nos voitures, logistique XXL ou encore tests sur circuit repoussant toujours plus loin les limites de l'exigence, plongez dans les coulisses de l'un des constructeurs automobiles les plus populaires.

Bienvenue dans un monde où techno d'avant-garde rime avec démesure pour inventer au quotidien l'automobile de demain.