"Piscines de rêve - Une piscine container à La Rochelle" lundi 22 septembre 2025 sur RMC Story (vidéo)

Lundi 22 septembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera le quatrième épisode inédit de la série documentaire "Piscines de rêve" qui suit le travail de piscinistes français qui réalisent des projets de construction et de rénovation de piscines hors du commun.

En France, on compte 3,5 millions de piscines privées. Avec une moyenne de 150 000 demandes de construction chaque année, gérées par 1 300 entreprises spécialisées, notre pays se place au premier rang européen et au deuxième rang mondial, juste derrière les États-Unis.

Pour répondre à cette forte demande, les piscinistes innovent et repoussent toujours plus loin les limites de la création et des défis technologiques : des lagons paradisiaques qui sortent de terre en 12 jours, aux bassins conçus à partir de conteneurs recyclés ; des baignoires naturelles et écologiques, aux piscines en béton respectant les règles strictes des Monuments de France… tout redouble d’inventivité.

Mais comme pour tout chantier, entre contraintes de temps, difficultés de terrain et conditions météorologiques imprévisibles, ces entreprises doivent être capables de s’adapter, garder leur calme et proposer des solutions béton.

"Piscines de rêve" vous fait découvrir les projets fous de ces piscinistes d’exception qui repoussent sans cesse les limites de l’ingéniosité et du savoir-faire.

Épisode 4 • Une piscine container à La Rochelle

Dans cet épisode, nous partons à la découverte d’une entreprise innovante de Charente Maritime installée à La Rochelle depuis 2018.

Guylain Buffet et sa compagne Marine sont les pionniers d’un nouveau type de piscines enterrées ou hors sol construites à base de containers maritimes recyclés.

Une solution économique car bien moins cher qu'une piscine traditionnelle maçonnée, notamment grâce à la rapidité d’exécution…

En couple et parents de deux enfants, Marine et Guylain ne comptent pas leurs heures pour répondre à l’engouement croissant de leurs clients, mais aujourd’hui, c’est un projet très particulier qu’ils s’apprêtent à gérer : LE LEUR !

Propriétaire d’une nouvelle maison qu’ils ont entièrement rénové, ils souhaitent logiquement s’offrir la piscine de leur rêve. Un mastodonte en forme de L conçu à partir de 2 containers : un de 12 mètres l’autre de 6 mètres. Un assemblage unique au monde qui va leur demander un travail colossal…