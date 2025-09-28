"Europa-Park : les coulisses d'un incroyable succès" sur NOVO 19 lundi 29 septembre 2025

Lundi 29 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 vous proposera de voir ou de revoir le documentaire "Europa-Park : les coulisses d'un incroyable succès" réalisé par Léa Thirion et Mathilde Bouttemy.

Chaque année, plus de 5 millions de visiteurs se pressent chez Europa-Park. Un parc d’attractions XXL situé à 50 kilomètres de Strasbourg et qui abrite plus de 100 manèges ainsi qu’un parc aquatique ! Originalité supplémentaire : 15 quartiers thématiques européens avec leurs architecture, cuisine et végétation typiques s’étendent sur les 95 hectares du parc.

Pendant plusieurs semaines, les équipes de ce documentaire ont suivi le travail des 3600 salariés d’Europa-Park, dont la moitié est française. Ludovic, comédien et cascadeur, met en scène depuis 20 ans l’un des spectacles phares du parc. Giuseppe, lui, est à la tête de la plus grande boutique du parc. Ou encore cette armée de cuisiniers et de serveurs qui officie chaque jour dans les 38 restaurants du parc, dont le Food Loop, le premier établissement où les plats arrivent sur des loopings.

À la fin de la journée, les visiteurs peuvent se reposer dans l’un des 6 hôtels d’Europa-Park. Rien ne doit dépasser ici car les visiteurs peuvent débourser jusqu’à 1000 euros la nuit ! Et pour ceux qui souhaitent vivre une expérience atypique, le parc propose aussi un camping unique en son genre en proposant de dormir dans un tipi !

Entre magie, adrénaline et business, plongez dans les coulisses du royaume du loisir en Europe.