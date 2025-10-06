recherche
"Non élucidé" sur l'affaire de la tuerie de Chevaline mardi 7 octobre 2025 sur T8

lundi 6 octobre 2025
"Non élucidé" sur l'affaire de la tuerie de Chevaline mardi 7 octobre 2025 sur T8

Mardi 7 octobre 2025 à 20:50, T8 rediffusera un numéro du magazine "Non élucidé" qui reviendra sur le quadruple assassinat non élucidé qui s'est déroulé en septembre 2012 près de Chevaline et Doussard, en Haute-Savoie.

Le 5 septembre 2012, une voiture est retrouvée criblée de balles sur le parking forestier de la Combe d’Ire en Haute-Savoie. Devant le véhicule repose le corps d’un cycliste gisant près de son vélo. Un peu plus loin, une fillette grièvement blessée lutte contre la mort.

À l’intérieur du break immatriculé en Angleterre, les gendarmes de la section de recherches de Chambéry découvrent les cadavres de trois adultes, un homme et deux femmes.

Les premières investigations révèlent que la voiture est celle de Saad al-Hilli, un père de famille anglais en vacances avec sa femme, sa belle-mère et ses deux filles. Pourquoi cette famille a-t-elle été massacrée ? Les gendarmes apprennent que le cycliste est un Savoyard de 45 ans prénommé Sylvain Mollier.

Alors que l’exploitation de la scène de crime débute, les experts découvrent, cachée sous les jambes d’une des victimes, une petite fille prostrée. La fillette aura passé huit heures sous le cadavre de sa mère.

Au fil de l’enquête, on apprend que la famille anglaise est d’origine irakienne. Y aurait-il un lien entre la tuerie et un conflit au sein de la famille ? La tuerie est-elle l’œuvre d’un tireur fou ? Le cycliste était-il la victime visée et la famille les témoins à abattre pour s’être retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment ?

Les investigations se multiplient pour essayer de comprendre comment se sont passés les faits. Y a-t-il un ou plusieurs tueurs ? Quelle était la victime principalement visée ?

lundi, 06 octobre 2025
