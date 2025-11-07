"Émigrés européens, des récits oubliés" sur Arte samedi 8 novembre 2025

Samedi 8 novembre 2025 à 20:55, Arte diffusera "Émigrés européens, des récits oubliés", une fresque documentaire passionnante qui raconte leurs parcours et retrace, sur trois siècles, ces grandes vagues migratoires parties d'Europe.

Sur trois siècles et quatre continents, du début de la guerre de Trente Ans, en 1618, aux premières décennies du XXe siècle, des millions de germanophones vivant dans les régions traversées par le Rhin se sont exilés aux Amériques, à l’est de l’Europe ou en Afrique dans l’espoir d’une vie meilleure. Outre la diversité des destinées que restituent les témoignages écrits des émigrés, la grande force de cette passionnante fresque documentaire est d’inscrire les différentes vagues migratoires dans le contexte politique, géopolitique, religieux, économique et même climatique de leur temps.

Nourrie d’une riche iconographie (gravures, peintures, séquences en animation) et d’éclairages apportés par les historiens ayant exhumé les traces laissées par ces exilés européens, une plongée d’ampleur dans l’histoire oubliée de ces déracinements – parfois choisis, souvent contraints – qui ont façonné le monde.

20:55 Volet 1 Vers un nouveau monde (1618-1762)

Les premiers départs massifs de populations de langue allemande vivant le long du Rhin commencent au début du XVIIe siècle avec la guerre de Trente Ans (1618-1648), qui voit s’affronter catholiques et protestants. Fuyant les persécutions, l’Alsacien Augustin Güntzer, calviniste, s’exile en Suisse.

Des décennies plus tard, mandaté par des quakers de Francfort pour acheter des terres en Pennsylvanie, renommée pour sa tolérance religieuse, l’avocat Francis Pastorius y rédige la première déclaration contre l’esclavage. Le terrible hiver 1709 pousse de nombreux paysans du Palatinat, dont la famille Weiser, à rejoindre l’Amérique, où ils vont s’allier aux Mohawks contre les Anglais. À la même époque, les Habsbourg et Catherine II de Russie entendent coloniser des régions conquises à l’Empire ottoman. Quittant son village de Bavière, Magdalena Wagner entreprend un long périple jusqu’à Timisoara, la capitale du Banat. Cette vaste région située entre la Hongrie, la Roumanie et la Serbie va attirer plusieurs centaines de milliers de colons. Andreas Rennefeld, lui, se rend avec des dizaines de milliers d’autres migrants recrutés par l’impératrice russe vers le sud de l'actuelle Ukraine, dans une région renommée la "Nouvelle-Russie".

21:50 Volet 2 Les terres promises (1750-1848)

En 1750, le Nouveau Monde attire de plus en plus de colons européens. Parti du Wurtemberg, le pasteur Gottlieb veut croire à la promesse de liberté qu'offre cet ailleurs, mais à son arrivée, il découvre que ses compatriotes sont soumis à un système de servitude proche de l’esclavage.

Avec la révolution industrielle, les États-Unis deviennent une nouvelle terre d’opportunités pour les ouvriers et les entrepreneurs. George Anschutz, venu d’Alsace, prospère ainsi dans la production d’acier à Pittsburgh. La démographie, le progrès et l’essor des libertés poussent toujours plus de Rhénans à émigrer. De nouvelles portes s’ouvrent, comme le Brésil, qui va devenir la deuxième destination des populations germanophones dans le monde après l’Amérique du Nord. Mais alors qu’ils rêvent de s’y installer, certains, comme l’Allemand Mathias Scholzen, bloqué à Dunkerque, embarquent finalement pour l’Algérie – les autorités françaises souhaitent alors assurer le peuplement de leur nouvelle colonie d’Afrique du Nord.

22:45 Volet 3 Entre deux mondes (1848-1933)

Dès la moitié du XIXe siècle, les migrations de germanophones deviennent massives et participent à la conquête de l’Ouest américain. Alors que John Sutter est aujourd’hui encore considéré comme une figure de l’esprit pionnier, les Mémoires de l’un de ses compatriotes, Heinrich Lienhard, dénoncent les méthodes inhumaines utilisées contre les autochtones et écornent la légende. La ruée vers l’or accélère ensuite l’extinction des peuples indiens dans la région.

En 1848, l’échec du printemps des peuples européens déclenche une vague d’exils politiques : les révolutionnaires, libéraux et anarchistes partent en nombre vers les Amériques. Parmi eux, Mathilde Franziska Anneke devient l’une des cheffes de file du mouvement féministe et abolitionniste américain.

En 1871, la guerre franco-prussienne et l’annexion de l’Alsace-Lorraine provoquent un nouvel exode massif. En tant que nouvelle puissance coloniale, l’Allemagne unifiée incite à son tour les départs vers ses territoires fraîchement acquis, comme la Namibie, sa première colonie de peuplement en Afrique. La Berlinoise Margarethe von Eckenbrecher en fait la promotion en 1907 dans un livre à grand tirage où rien n’est dit du génocide des Herero et des Nama.

Le mouvement pangermaniste, qui se développe dans les années 1920, rêve d'une nation sans frontières. Une idée à laquelle adhère le pasteur Friedrich Brepohl : parti en 1924 au Brésil pour évangéliser les communautés allemandes, il deviendra un sympathisant du nazisme, comme beaucoup d’autres germanophones installés dans le pays.