"Catastrophes naturelles : survivre au pire" consacré au blizzard sur RMC Découverte vendredi 14 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 13 novembre 2025 158
Vendredi 14 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouveau volet inédit de la collection documentaire "Catastrophes naturelles : survivre au pire" : « Blizzard-mageddon ».

Cette série montre les catastrophes naturelles récentes telles qu'elles se sont produites en temps réel, grâce à des images capturées par des témoins oculaires qui se sont retrouvés au mauvais endroit au bon moment et qui ont courageusement brandi leur téléphone portable pour immortaliser l'œil du cyclone.

Volet 5 Blizzard-mageddon

Lorsqu'un rare blizzard de plusieurs jours frappe la ville de Buffalo, une femme doit braver des conditions arctiques extrêmes pour sauver un homme de l'hypothermie.

Pour ce faire, elle va elle-même s'exposer à un risque mortel. Dans de telles conditions, la moindre faute peut se révéler fatale.

Dernière modification le jeudi, 13 novembre 2025 14:17
Publié dans Documentaires, Vendredi
Suivez nous...