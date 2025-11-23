"Notre Histoire de France" : résumé des épisodes 3 & 4 diffusés sur France 2 mardi 25 novembre

Mardi 25 novembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes de la seconde saison de la série documentaire "Notre Histoire de France" racontée par Sonia Rolland.

Fort du succès de la première saison, la série documentaire "Notre Histoire de France" revient pour une nouvelle saison, nous plongeant au cœur d'une période charnière de notre histoire. Une époque fascinante, où se croisent des personnages emblématiques, des Françaises et des Français qui, par leur vision, leur courage ou leur destinée, ont marqué à jamais notre pays.

Du règne des rois emblématiques comme Louis XIII puis Louis XIV aux fastes et tragédies de l'Empire, Notre Histoire de France explore deux siècles de bouleversements qui ont façonné l'âme de la France moderne. À travers les destins de figures légendaires comme le Roi-Soleil, Marie-Antoinette ou Richelieu, la série plonge au cœur d'une nation en quête d'identité. Du siècle des Lumières à la tempête de la Révolution, qui mènera à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des aspirations républicaines aux conquêtes de Napoléon, c'est toute la société française qui vacille entre liberté et autorité, violence et progrès. Un voyage épique où l'idéal et la révolte redéfinissent les frontières de l'histoire, et où chaque bataille, chaque victoire, ouvrent la voie à un nouvel ordre.

Cette saison sera portée par une narratrice exceptionnelle, la comédienne et réalisatrice Sonia Rolland. Une figure emblématique, très appréciée du grand public. En tant que guide bienveillante, elle invite les téléspectateurs à un voyage immersif à travers les époques. Elle incarne un rôle inattendu, celui d'une voyageuse du temps. À travers des scènes clés de notre histoire, elle traverse les décors et les époques, se fondant dans le passé tout en portant un regard nouveau, intime et profondément humain sur l'histoire de France.

Épisode 3 • Louis XV à l'ombre des Lumières

Louis XV doit assumer la succession écrasante de Louis XIV. Mais il va faire face à un nouveau courant de pensée, les Lumières, qui va remettre en cause l'ordre établi depuis des siècles. Des intellectuels incarnés notamment par Voltaire et suivis de très près par Madame de Pompadour, la maîtresse officielle du roi. On ne le sait pas encore mais la future Révolution et les divisions qui l'accompagnent germent déjà dans les esprits.

Épisode 4 • Louis XVI et Marie-Antoinette face à la Révolution

Été 1789 : alors que les états généraux ont été convoqués pour répondre à la crise que traverse le pays, la France bascule dans le chaos. C'est le début de la Révolution. L'ancien régime, incarné par le roi Louis XVI et son épouse, l'Autrichienne Marie-Antoinette, va être renversé dans le sang. Les révolutionnaires, dont Maximilien Robespierre, rêvent d'établir un nouvel ordre, plus juste, symbolisé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais tous n'ont pas la même vision du pouvoir…