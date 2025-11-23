recherche
"Traquer l’invisible : nos chercheurs face à la menace mondiale des virus et des bactéries" mardi 25 novembre sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 23 novembre 2025 91
"Traquer l’invisible : nos chercheurs face à la menace mondiale des virus et des bactéries" mardi 25 novembre sur France 5

Mardi 25 novembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera un documentaire événementiel réalisé par Magali Cotard, avec Marina Carrère d'Encausse accompagnée de Kad Merad, parrain de l'Institut Pasteur.

Les plus grands criminels de la planète ne sont pas ceux que l’on croit ! Les microbes tuent chaque année 14 millions de personnes dans le monde, soit une mort sur six causée par une maladie infectieuse.

Comment empêcher ces tueurs en série d’agir, et avec quelles armes ?

Marina Carrère d’Encausse part à la rencontre de celles et ceux qui traquent virus et bactéries partout dans le monde avant qu’ils ne nous atteignent. De la forêt amazonienne aux laboratoires les plus confidentiels de l’Institut Pasteur, elle lève le voile sur les grands défis de notre époque : le réchauffement climatique, la propagation des virus, ou la sécurité alimentaire et décrypte également les découvertes les plus étonnantes et les plus porteuses d’espoir.

À l’Institut Pasteur, aux côtés de Kad Merad, elle éclaire d’un jour inédit le travail des chercheurs qui travaillent à la mise au point de nouveaux traitements contre les cancers, la résistance aux antibiotiques ou les maladies neurodégénératives.

Des recherches de pointe méconnues du grand public qui sont en train de sauver très concrètement des milliers de vie de patients jusqu’à peu condamnés.

Les témoignages de ces patients et de leurs médecins jalonnent ce documentaire, nous rappelant que la recherche fondamentale parfois perçue comme abstraite n’a qu’un objectif : sauver des vies.

