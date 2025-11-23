recherche
"Les espions de Poutine", une enquête sur la puissance du FSB diffusée sur Arte mardi 25 novembre

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 23 novembre 2025 147
À travers les témoignages d'anciennes victimes du FSB, les services secrets russes, ce documentaire explore les dérives dictatoriales du régime de Vladimir Poutine. Une plongée dans les mécanismes de surveillance, d’intimidation et de contrôle déployés par ce pilier de la répression.

Le FSB, le service de renseignements russe qui a succédé au KGB soviétique, n’a jamais disposé d’autant de pouvoir qu'aujourd'hui. Pour atteindre ses objectifs, ce puissant organe étatique a recours à la fraude et à la corruption, voire au meurtre, sur ordre du Kremlin.

En 2010, Alexeï Chmatko, un prospère entrepreneur de la ville de Penza, est victime d'un "raid d'entreprise" : les services secrets veulent mettre la main sur les bénéfices de sa société, mais lorsque qu’il refuse de coopérer, il est accusé de fraude fiscale, arrêté et torturé.

En 2018, Piotr Verzilov, membre du collectif Pussy Riot, survit de justesse à un empoisonnement après avoir participé à une manifestation dans le stade de Moscou, lors de la finale de la Coupe du monde de football, pour protester contre le régime.

En 2023, Kevin Lik, un adolescent germano-russe de 17 ans, est arrêté et condamné à quatre ans de prison pour espionnage et haute trahison : il a photographié les déplacements militaires qu’il observait depuis la fenêtre de sa chambre.

Société sous contrôle

Contraints à l’exil, ces ex-détenus témoignent des méthodes utilisées par le FSB et de l'étendue de son contrôle sur la société russe.

Des experts tels qu’Andreï Soldatov, grand journaliste d'investigation et fin connaisseur des structures internes des services secrets de son pays, ou Ivan Pavlov, avocat spécialisé dans les droits humains et réfugié en République tchèque, apportent leur éclairage sur l'histoire et les activités de l’agence, ainsi que sur son importance pour Vladimir Poutine, qui a lui-même été officier du KGB. Une immersion dans les coulisses d’un appareil d’État aussi puissant qu’effrayant.

Un documentaire inédit de Stefan Eberlein diffusé sur Arte mardi 25 novembre 2025 à 21:00.

Suivez nous...