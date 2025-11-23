"Inside Air France : dans les coulisses de la 1ère compagnie aérienne d'Europe" mardi 25 novembre sur RMC Story

Mardi 25 novembre 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera le documentaire « Inside Air France : dans les coulisses de la première compagnie » réalisé par Thibault Gitton.

En 88 ans d’existence, Air France a réussi à s’imposer dans le top 10 des meilleures compagnies du monde. Chaque année, plus de 100 millions de passagers voyagent aux quatre coins de la planète avec Air France. En coulisse, plus de 42 000 salariés s’activent chaque jour pour gérer et entretenir les 270 avions de la flotte mais aussi pour assurer le service et la sécurité des passagers.

Dans la société d’aujourd’hui, où l’écologie et la protection de l’environnement ont pris une place prépondérante, Air France s’adapte et fait peau neuve avec l’arrivée d’avions nouvelle génération : l’A220 et l’A350. Ces deux nouveaux modèles remplacent petit à petit les anciens avions de la flotte bien plus polluants comme le mythique A380.

Pour nous faire vivre au plus près ce grand changement, Air France nous ouvre ses portes en grand. Pour la première fois, nous allons suivre la livraison d’un nouvel A350, des usines d’Airbus à Toulouse jusqu’à l’aéroport CDG à Paris. Un vol sous haute tension pour le pilote puisque cet énorme appareil dernier cri qui coute plus de 150 millions d’euros, n’a jamais volé…

Au cours de cette période de transition importante, nous suivrons également au plus près, d’autres employés de la compagnie. Du commandant de bord qui doit apprendre à piloter ces nouveaux avions, au mécanicien spécialisé qui va nous les disséquer en passant par les indispensables hôtesses de l’air, nous allons plonger en immersion dans le quotidien d’une équipe de professionnels expérimentés, au sol ou dans les airs…

Alors quels changements impliquent la mise en service de ces appareils pour le personnel de la compagnie ? Comment les pilotes se forment-ils à prendre les commandes de ces nouveaux avions ? À quoi ressemble l’expérience client à bord ? Mais aussi, comment les avions de la compagnie sont-ils entretenus au quotidien ?