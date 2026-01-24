"Les trésors du Paris de la belle époque" à revoir sur France 4 lundi 26 janvier 2026

Lundi 26 janvier 2026 à 21:00, France 3 vous proposera de revoir le documentaire « Les trésors du Paris de la belle époque » écrit et réalisé par Florence Troquereau.

Le Paris de la Belle Époque, c’est une parenthèse enchantée ! Celle de la première traversée de la Manche en avion ; celle du prix Nobel décerné à Marie Curie et son mari ; celle du premier Tour de France ; l’heure de gloire d’immenses artistes comme Émile Zola ou Marcel Proust qui écrivent alors quelques unes des plus belles pages de la littérature ; c’est aussi la naissance de l’impressionnisme, du fauvisme ou du cubisme ! De ces quelques années d’effervescence, entre 1870 et 1914, nous côtoyons, aujourd'hui encore, d’innombrables trésors que nous allons redécouvrir.

De nombreux vestiges nous racontent l’âge d’or de l’Art Nouveau, apparu à la fin du 19e siècle, dont on reconnaît les formes courbes et l’extravagance en façade du grand magasin La Samaritaine dont nous vous montrerons, en avant-première, le résultat de 5 ans de travaux de restauration après 15 années de fermeture. Nous pousserons également les portes habituellement fermées au public du premier immeuble Art Nouveau de la capitale : le fameux Castel Béranger, dans le 16e arrondissement. Il est signé Hector Guimard, le grand architecte, qui est également le père des arabesques et entrelacs qui entourent les entrées du métro parisien dont nous découvrirons quelques dessins préparatoires très rarement sortis des réserves du Musée d’Orsay où ils sont aujourd'hui précieusement conservés.

Le métropolitain est né en plein cœur de cette Belle Époque il y a 120 ans à l’occasion du plus grand événement de cette fin de 19e siècle : l’Exposition Universelle de 1900, la plus grande expo jamais organisée qui accueillera près de 51 millions de visiteurs ! Le monde entier vient alors voir ce qui fera le bonheur de l’homme du 20e siècle : le progrès et la modernité, incarnés par la fée électricité ou le tout nouveau cinématographe. Certains artistes s’y font également remarquer pour leur audace et leur originalité comme Émile Gallé, maître-verrier d’exception dont nous vous présenterons la collection de « verreries parlantes » au Musée des Arts Décoratifs de Paris, ou les frères Daum, installés à Nancy où l’on perpétue aujourd’hui encore l’excellence. Nous assisterons à la création d’un chef-d’œuvre de cristal dans l’esprit des pionniers. Non loin de là, nous visiterons un autre joyau Art Nouveau qui vient tout juste d’être restauré : la villa Majorelle, du nom du plus grand ébéniste et ferronnier d’art de la Belle Époque.