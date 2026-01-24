"A4 : dans les secrets de l'autoroute de l'Est" sur RMC Découverte lundi 26 janvier 2026

Lundi 26 janvier 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera « A4 : dans les secrets de l'autoroute de l'Est », un documentaire inédit réalisé par Jean-François Méplon.

Depuis près de cinquante ans, l'autoroute A4 structure le quart Nord-Est du territoire. De Paris à Strasbourg, sur 482 kilomètres, elle traverse notamment Reims et Metz et s'inscrit par endroits comme un véritable boulevard urbain.

Aux portes de la capitale, 250.000 véhicules l'empruntent chaque jour, faisant de l'A4 l'un des axes les plus saturés d'Europe. Toujours indispensable, l'autoroute de l'Est fait l'objet de travaux permanents : entretien, nouveaux diffuseurs, péage en flux libre, protections contre le bruit, interventions continues.

Le film montre comment cette infrastructure façonne le quotidien, évolue face aux enjeux écologiques et reste au cœur des préoccupations des usagers.

Un regard inédit sur une autoroute que l'on croit connaître, sans jamais vraiment la voir.