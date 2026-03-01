recherche
"Royaumes d'Asie" raconté par Virginie Efira, mardi 3 mars 2026 sur France 2 (vidéo)

Mardi 3 mars 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Royaumes d'Asie", un documentaire inédit qui propose un voyage magique au cœur du plus grand, du plus extrême, du plus varié de tous les continents.

Avec des images à couper le souffle, Royaumes d’Asie célèbre la beauté et la diversité de ce continent-monde, tout en posant une question essentielle : dans un univers où les habitats disparaissent, jusqu’où la nature pourra-t-elle s’adapter ?

Des glaces du lac Baïkal aux jungles tropicales, des sommets himalayens aux récifs coralliens, ce film révèle l’ingéniosité des animaux face aux multiples défis de ce continent en pleine mutation.

Chaque étape de ce voyage révèle des stratégies de survie fascinantes, mises à l’épreuve par des conditions extrêmes.

À travers des séquences inédites, nous découvrons des comportements jamais filmés : une mère phoque créant des poches d’air sous la glace pour sauver son petit, un loup de l’Himalaya traquant les antilopes dans un marathon de haute altitude ou encore un gobie amphibie qui marche, saute et grimpe aux arbres pour séduire sa partenaire.

Mais l’Asie n’est pas seulement un sanctuaire sauvage : c’est aussi le continent des mégapoles. Ici, tigres, éléphants et écureuils volants apprennent à cohabiter avec l’homme, inventant des solutions inédites pour survivre.

Quatre années de tournage révèlent un visage insoupçonné de l’Asie sauvage.

