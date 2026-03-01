"Glaciers : Enquête sur une disparition" à voir sur Arte mardi 3 mars 2026 (vidéo)

Le changement climatique accélère la fonte des glaciers partout sur la planète. Au plus près des hommes, des territoires menacés d'effondrement. Une enquête menée sur tous les continents sonne l’alarme sur leur indispensable préservation à voir sur Arte mardi 3 mars 2026 à 21:00.

Le 28 mai 2025, le glacier du Birch, en Suisse, s’effondrait. Dans la vallée, 130 maisons et l’église de Blatten étaient englouties sous 10 millions de mètres cubes de glace, de roche et de boue. Les glaciologues ayant pu prévoir plusieurs jours à l’avance son effondrement, l’évacuation des villageois a été organisée à temps et une seule victime fut à déplorer.

Trois ans auparavant, le 3 juillet 2022, c’est la partie avant de la Marmolada, l’un des glaciers les plus majestueux des Alpes italiennes, qui s’était écroulée. Des milliers de tonnes de glace et de roches avaient dévalé la pente à 300 km/h, emportant tout sur leur passage. Là, le bilan humain a été lourd : onze personnes, dont deux guides de montagne, ont trouvé la mort et huit autres ont été blessées.

Ces dernières années, partout dans le monde, les glaciers sont devenus aussi imprévisibles et menaçants que les volcans. Dans les Alpes, comme dans toutes les régions où les hommes ont appris à vivre avec ces géants, l’inquiétude monte face à l’ampleur des adaptations nécessaires. Faut-il imaginer un monde sans glace ?

Basculement écosystémique

Des sommets alpins à ceux du Kirghizistan, en Asie centrale, de l’Antarctique au Groenland en passant par l’Afrique, les scientifiques sonnent l’alarme : les glaciers fondent de plus en plus vite, défiant leurs prévisions. D’ici à 2050, ils estiment qu’un tiers de ceux qui sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco aura disparu. Leur fonte accélérée menace l’accès à l’eau douce de deux milliards de personnes, déstabilise des massifs entiers, perturbe la circulation des courants marins et accélère la montée des océans. Nous sommes à l’aube de basculements sans précédent pour les écosystèmes et les sociétés humaines.

Nourrie d’éclairages de scientifiques (glaciologues, expert en dangers des montagnes…), de citoyens et de décideurs mobilisés (maires, diplomates…), cette enquête réalisée sur tous les continents donne les clés pour comprendre le rôle joué par ces réservoirs géants de glace et appréhender l’étendue des bouleversements en cours. Outre des cartes et des animations 3D explicatives, des images spectaculaires, saisies dans des conditions extrêmes, rendent hommage à̀ la beauté fragile de ces majestueux ensembles.