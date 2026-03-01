"100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute" mardi 3 mars 2026 sur RMC Découverte

Mardi 3 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le quatrième épisode de la 5ème saison inédite de la série documentaire "100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute".

Poids lourds accidentés, voitures immobilisées, épaves broyées par des carambolages en série… Rien ne résiste à leurs dépanneuses XXL. Dans l'urgence, souvent au péril de leur vie, ces hommes de terrain interviennent pour secourir chauffeurs routiers et automobilistes en détresse.

Sur les autoroutes de Normandie comme sur l'ensemble du réseau environnant, Bruno, Pierre, Pierrot et leurs collègues manœuvrent des mastodontes de plusieurs dizaines de tonnes pour dégager les voies au plus vite et sécuriser la circulation.

Épisode 5x04 • Manœuvres extrêmes

Attention, danger de mort ! Sous les lignes à haute tension de la Gironde, les dépanneurs doivent redoubler de prudence. La moindre fausse manœuvre et c’est l’électrocution. Sur l’autoroute, ce sont les camping-caristes qui leur donnent bien du fil à retordre !