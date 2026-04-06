"Les docs de La Grande Librairie" retracent le parcours de Jack London, mercredi 8 avril 2026 sur France 5

Après les succès de Flaubert, Balzac, Virginia Woolf, la collection "Les docs de La Grande Librairie", créée par François Busnel, consacre ce nouvel opus à une figure majeure de la littérature américaine : Jack London.
Derrière l’auteur de L’Appel de la forêt se cache un homme complexe, dont les contradictions et les questionnements sur l’homme et son rapport à la nature fascinent encore, un siècle après sa mort.
Chercheur d'or, marin, vagabond, militant socialiste, reporter… : en 40 ans, Jack London a vécu mille vies et transformé chaque expérience en matière littéraire. Son œuvre foisonnante reflète la complexité d'un homme profondément paradoxal : socialiste convaincu et individualiste forcené, assoiffé de gloire mais fuyant la société, débordant d'énergie et traversé par des abîmes de désespoir.
C'est précisément cette tension permanente qui confère à son œuvre une portée existentielle rare. Sa philosophie tient en une formule : brûler plutôt que durer.
Ce documentaire retrace son parcours fulgurant, des bas-fonds d'Oakland aux sommets de la gloire mondiale.
Les intervenants :
- Marie Desplechin
- Clara Dupont-Monod
- Jennifer Lesieur
- Catherine Poulain
- Sylvain Tesson
- Olivier Weber