"Versailles : les secrets d'un chantier monumental" sur RMC Découverte vendredi 10 avril 2026

Vendredi 10 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Versailles : les secrets d'un chantier monumental", un documentaire inédit qui dévoile les coulisses techniques et architecturales de la construction du château de Versailles.

Le château de Versailles est l'un des monuments les plus visités au monde. Chaque année, plus de huit millions de visiteurs viennent admirer ses dimensions spectaculaires et parcourir ses jardins hors norme.

Au cœur d'un domaine de 800 hectares, le château s'étend à lui seul sur 64 000 mètres carrés, soit l'équivalent d'une dizaine de terrains de football. A l'intérieur, il abrite un véritable labyrinthe de 2 300 pièces, toutes ornées avec un soin extrême.

Mais derrière ce décor grandiose se cache un chantier titanesque. Comment les bâtisseurs de l'époque ont-ils réussi à répondre aux exigences immenses des rois de France ? Comment ont-ils pu donner vie à des projets aussi ambitieux que celui de faire pousser près de 1 500 orangers dans les jardins, malgré le climat de la région parisienne ?

Au fil des règnes, Versailles s'est agrandi, transformé et perfectionné sans jamais perdre son harmonie. Derrière cette impression d'évidence se cachent pourtant des défis techniques considérables, des essais, des erreurs et des solutions souvent audacieuses.

Grâce à des animations 3D inédites et aux témoignages des meilleurs spécialistes, découvrez les secrets de construction de ce chantier hors du commun, devenu l'un des plus grands symboles du génie français.