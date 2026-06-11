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"Le mystère d'Oak Island" samedi 13 juin 2026 sur RMC Découverte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 11 juin 2026 199
"Le mystère d'Oak Island" samedi 13 juin 2026 sur RMC Découverte

Samedi 13 juin 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera les deux premiers épisodes de la 11ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Depuis plus de 200 ans, les chercheurs de trésors se succèdent sur l'île d'Oak, au sud de la province de Nouvelle-Ecosse, au Canada. Les frères Lagina en font partie.

Épisode 11x01 & 11x02 Paris gagné (1/2) et (2/2)

Alors que Rick, Marty Lagina et leur équipe reprennent leur quête pour résoudre le mystère de l'île d'Oak Island, ils font de nouvelles découvertes fracassantes.

La nouvelle saison démarre sur les chapeaux de roue avec une aventure qui s'annonce plus périlleuse encore que les années précédentes...

Dernière modification le jeudi, 11 juin 2026 18:18
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