"Une maison, une légende" : Léon Blum à Jouy-en-Josas sur France 5 dimanche 26 juillet 2026

Dimanche 26 juillet 2026 à 22:45, France 5 diffusera un nouvel épisode de la série documentaire "Une maison, une légende" consacré cette semaine à Léon Blum.

Découvrir la maison de ces artistes ou de ces légendes est une invitation, une rencontre, un voyage.

Cette série documentaire entre dans leur intimité de femme ou d’homme, revenir à la source de leurs créations, et partager avec eux quelques moments de leur vie.

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire du Front populaire (1936), ce documentaire vous propose de redécouvrir une période méconnue de la vie de Léon Blum, celle de l'après-guerre, lorsqu’il retrouve le Clos des Metz à Jouy-en-Josas après les épreuves de la déportation.

Léon Blum à Jouy-en-Josas, revivre auprès de Jeanne

En cette année 1945, Léon Blum, l’artisan du Front populaire, revient de l’enfer : il a passé 3 ans dans les prisons du régime de Vichy et 2 ans comme otage des nazis.

C’est au Clos des Metz, à Jouy-en-Josas, qu’il va se ressourcer auprès de Jeanne, son ultime grand amour et goûter les dernières années d’une vie qui fut passionnée, dédiée à la politique, à la littérature et aux femmes de sa vie.

Si elles sont moins connues, les dernières années de la vie de Léon Blum, dans la maison de Jouy-en-Josas, ne sont pas synonymes de retraite mais, au contraire, d'évolution politique car il va continuer à servir son pays et contribuer à sa reconstruction.

Blum est un sage que l’on consulte, tous courants confondus. Paris est à une trentaine de kilomètres mais les hommes politiques français n’hésitent pas à faire le déplacement. On vient même de loin, c’est le cas de personnalités étrangères comme Chaim Weizmann, premier président d’Israel en 1948, ou Winston Churchill.

Avec la participation de :

Charles Berling, acteur ayant incarné Léon Blum dans le podcast de Philippe Collin pour France Inter : « Léon Blum, une vie héroïque ». Collaboration qui a donné naissance à une adaptation pour la scène.

Dominique Torrès, la petite-fille de Jeanne Blum, la fille de Robert Torrès, alias le résistant Georges Achard, mort en 1944.

Dominique Missika, historienne et éditrice, membre du comité scientifique de la maison Léon Blum à Jouy-en-Josas.

Milo Levy-Bruhl, docteur en philosophie politique, spécialiste de la pensée politique de Léon Blum.