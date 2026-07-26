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"Rendez-vous en terre inconnue" avec Kendji Girac à revoir sur France 2 mardi 28 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 juillet 2026 190
"Rendez-vous en terre inconnue" avec Kendji Girac à revoir sur France 2 mardi 28 juillet 2026 (vidéo)

Mardi 28 juillet 2026 à 21:10, France 5 rediffusera le numéro de "Rendez-vous en terre inconnue" dans lequel Frédéric Lopez emmène Kendji Girac pour une immersion au cœur des plaines désertiques du nord-ouest du Kenya.

Pour cet épisode exceptionnel, à l’occasion des 20 ans de "Rendez-vous en terre inconnue", c’est Frédéric Lopez qui s’est envolé – une dernière fois – aux côtés de Kendji Girac. Direction : les plaines désertiques du nord-ouest du Kenya, terre du peuple Turkana. Sur les rives du plus grand lac salé d’Afrique, ils vont découvrir des familles aux choix de vie qui force l’admiration, animées d’un courage et d’une résilience hors norme.

Les Turkana sont des éleveurs de chèvres, de vaches et de dromadaires, qui peuplent l’une des régions les plus hostiles du Kenya. Une terre aride et infertile. Dans ce désert de pierres, de roches noires et d’épineux torturés par des vents incessants, les nomades luttent pour faire prospérer leurs animaux, auxquels ils vouent un véritable culte. Ils sont le socle de leur culture, leur unique richesse et la fierté des hommes. Leur raison de vivre. Mais six années successives d’une sécheresse sans précédent ont mis à mal les troupeaux, tuant la grande partie des animaux. Les éleveurs se sont rapprochés du lac Turkana, pour finalement s’installer sur ses rives. Là, certaines familles ont fait un choix radical mais indispensable à leur survie : elles se sont tournées vers la pêche. Un apprentissage difficile pour des femmes et des hommes profondément effrayés par l’eau. Ne sachant pas nager et ne connaissant absolument rien aux techniques de pêche, ils ont fait preuve d’une imagination et d’un courage remarquable pour apprendre, se reconstruire et sauver leur famille. Et, peu à peu, commencer à reconstituer leur cheptel.

Kendji Girac et Frédéric Lopez ont partagé le quotidien de l’une de ces communautés. Un voyage extraordinaire à la rencontre d’êtres humains exceptionnels, qui confient avec pudeur leurs blessures mais aussi leurs rêves et leurs espoirs.

Kendji et Frédéric ont ainsi découvert l’une des cultures les plus secrètes du monde, dans ses aspects les plus traditionnels comme les plus modernes. Ils ont découvert des savoir-faire extraordinaires et une résilience unique. Comprendre la survie des Turkana est une permanente leçon de vie.

En seconde partie de soirée, retrouvez Retour en terre inconnue, présenté par Eglantine Emeyé avec Frédéric Lopez et Kendji Girac, mais aussi Laury Thilleman et Samuel Ostiguy, les nouveaux visages de Rendez-vous en terre inconnue et de Nos terres inconnues.
Dernière modification le dimanche, 26 juillet 2026 13:41
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