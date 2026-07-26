"La Méditerranée en feu", document inédit diffusé sur Arte mardi 28 juillet 2026

La crise climatique se manifeste avec une urgence criante dans les pays du pourtour méditerranéen, qui se réchauffent 20 % plus vite que la moyenne mondiale. Sécheresses, incendies, inondations et déplacements forcés : un effrayant tour d'horizon et un appel à l'action à voir sur Arte mardi 28 juillet 2026 à 21:00.

Après l'Arctique, la région du pourtour méditerranéen est l'une des zones les plus sensibles au changement climatique sur terre – elle se réchauffe environ 20 % plus vite que la moyenne mondiale. Dans ce vaste territoire, peuplé de 500 millions d'habitants, la transformation s'opère désormais à un rythme si rapide qu'elle est perceptible au cours d'une vie humaine.

Au Maroc, où plus de 90 % des terres sont menacées de désertification, les nomades de l'Atlas ont vu leurs vertes montagnes devenir arides, les puits s'assécher, les ruches se vider de leurs abeilles. D'ici à 2050, le changement climatique pourrait déraciner 1,9 million de Marocains.

En Espagne, des réservoirs d'eau comme celui de La Viñuela, dans la province de Malaga, sont en passe de disparaître, tandis qu'on observe aujourd'hui des températures jamais vues – un record de 47,6°C relevé en 2021 à Cordoue.

En 2021 et 2023, la Grèce a connu les incendies les plus graves et destructeurs de son histoire, suivies d'inondations monstres provoquées par le cyclone Daniel.

Des bouleversements qui se mesurent également sous l'eau : depuis 1982, la Méditerranée s'est réchauffée de 1,5 °C, près de trois fois plus que la moyenne mondiale des océans, entraînant l'arrivée d'espèces animales invasives, venues des zones tropicales, qui perturbent les écosystèmes locaux.

Anachronismes

Auprès de climatologues, d'habitants ayant dû faire face, impuissants, aux cataclysmes, mais aussi de militants écologistes, Yorgos Avgeropoulos a documenté plusieurs années durant, à travers sept pays méditerranéens, les ravages récents des changements climatiques causés par l'homme.

Ce tour d'horizon, qui donne à voir en chiffres et en images l'ampleur du désastre, met aussi en regard les catastrophes en cours avec la poursuite de pratiques anachroniques qui illustrent encore l'idéologie mortifère de la croissance infinie : piscines à foison, terrains de golf irrigués au détriment des champs, cultures intensives trop gourmandes… Sans compter les nouveaux projets de forages pétroliers actuellement menés dans les eaux de la Méditerranée – notamment au large de la Grèce – par des compagnies privées.