"La folie des piscines : la nouvelle passion des Français" sur RMC Story mardi 28 juillet 2026

Mardi 28 juillet 2026 à 21:10, RMC Story rediffusera lesecond épisode de la série documenaire « La folie des piscines : la nouvelle passion des Français ».

Une piscine dans son jardin ! La nouvelle passion des Français !

Dans cette série documentaire, vous allez découvrir treize piscines très différentes les unes des autres : des piscines sophistiquées à des piscines plus accessibles, avec des techniques différentes : piscine bétonnée, container, coque moulée ou bassin naturel. Des piscines hors norme et uniques en leur genre !

Chaque pisciniste devra répondre aux défis des propriétaires : toboggan, cascade, brasero, espace détente... Tous les éléments ont été mis en place pour relever les différents défis.

Épisode 2

Corinne et Mathieu vivent à Vergèze avec leurs deux petits garçons. En achetant leur maison, une piscine était déjà présente dans leur jardin mais celle-ci avait des fuites. Au lieu de la réparer, le couple a décidé de la raser pour en reconstruire une qui leur correspond un peu plus…

Julie et Hervé, la cinquantaine, elle est vétérinaire et lui directeur d’une entreprise de nettoyage. Ils vivent depuis 5 ans dans une très belle propriété, en bordure d’un golf. Parents de trois enfants de 12, 16 et 18 ans, il ne manquait plus que la piscine pour améliorer leur quotidien. Le couple aime nager et pour cela ils vont faire construire un magnifique couloir de nage avec un square place pour partager des bons moments en famille…