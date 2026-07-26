recherche
Documentaires

"La folie des piscines : la nouvelle passion des Français" sur RMC Story mardi 28 juillet 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 juillet 2026 173
"La folie des piscines : la nouvelle passion des Français" sur RMC Story mardi 28 juillet 2026

Mardi 28 juillet 2026 à 21:10, RMC Story rediffusera lesecond épisode de la série documenaire « La folie des piscines : la nouvelle passion des Français ».

Une piscine dans son jardin ! La nouvelle passion des Français !

Dans cette série documentaire, vous allez découvrir treize piscines très différentes les unes des autres : des piscines sophistiquées à des piscines plus accessibles, avec des techniques différentes : piscine bétonnée, container, coque moulée ou bassin naturel. Des piscines hors norme et uniques en leur genre !

Chaque pisciniste devra répondre aux défis des propriétaires : toboggan, cascade, brasero, espace détente... Tous les éléments ont été mis en place pour relever les différents défis.

Épisode 2

Corinne et Mathieu vivent à Vergèze avec leurs deux petits garçons. En achetant leur maison, une piscine était déjà présente dans leur jardin mais celle-ci avait des fuites. Au lieu de la réparer, le couple a décidé de la raser pour en reconstruire une qui leur correspond un peu plus…

Julie et Hervé, la cinquantaine, elle est vétérinaire et lui directeur d’une entreprise de nettoyage. Ils vivent depuis 5 ans dans une très belle propriété, en bordure d’un golf. Parents de trois enfants de 12, 16 et 18 ans, il ne manquait plus que la piscine pour améliorer leur quotidien. Le couple aime nager et pour cela ils vont faire construire un magnifique couloir de nage avec un square place pour partager des bons moments en famille…

Dernière modification le dimanche, 26 juillet 2026 14:55
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot; avec Valérie Lemercier ce 26 juillet 2026 sur France 2

"20h30 le dimanche" avec Valérie Lemercier ce 26 juillet 2026 sur France 2

26 juillet 2026 - 15:00

Sur le même thème...

&quot;La Méditerranée en feu&quot;, document inédit diffusé sur Arte mardi 28 juillet 2026

"La Méditerranée en feu", document inédit diffusé sur Arte mardi 28 juillet 2026

26 juillet 2026 - 14:30

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 26 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 26 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

25 juillet 2026 - 20:00 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Programmes du week-end
Programmes inédits

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...