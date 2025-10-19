recherche
Star Academy

Replay "Star Academy" samedi 18 octobre 2025, voici les 15 titres chantés par les nouveaux académiciens (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 octobre 2025 183
Replay "Star Academy" samedi 18 octobre 2025, voici les 15 titres chantés par les nouveaux académiciens (vidéo)

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas a présenté le prime prime de la 13ème saison de la "Star Academy" et la nouvelle promotion s'est dévoilée en musique. Retour sur les 15 prestations de la soirée.

Ce prime de lancement, qui a rassemblé 3,3 millions de téléspectateurs sur TF1, a présenté les 17 nouveaux élèves qui intègrent le château de Dammarie-les-Lys pour la promotion 2025.

Tout au long de la soirée, les nouveaux académiciens ont fait leurs premières prestations sur scène, chacun interprétant un titre en solo ou en duo.

L'hymne de cette saison a été révélé par Nikos Aliagas, ce sera une adaptation française de la chanson "Voulez-vous" d'ABBA.

De son côté, le directeur, Michael Goldman a révélé en début de prime que le meilleur élève de la soirée, désigné par les professeurs, remporterait l'immunité pour le prochain prime. Cette immunité a été remportée par Victor qui a chanté  « My way » de Franck Sinatra.

L'aventure est donc officiellement lancée pour les 17 académiciens dont l'objectif sera de succéder à Marine, la gagnante de la précédente saison, qui était présente sur le plateau toute la soirée.

Les 15 prestations du premier prime

Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir l'une des prestations de ce premier prime, retrouvez ci-dessous les 15 titres chantés par les nouveaux académiciens :

Replay &quot;Star Academy&quot; : Sarah chante « Someone like you » d’Adele (vidéo)

Replay "Star Academy" : Sarah chante « Someone like you » d’Adele (vidéo)

18 octobre 2025 - 21:45 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Théo L. chante « Je suis un homme » de Zazie (vidéo)

Replay "Star Academy" : Théo L. chante « Je suis un homme » de Zazie (vidéo)

18 octobre 2025 - 21:55 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Ambre chante « Entrer dans la lumière » de Patricia Kaas (vidéo)

Replay "Star Academy" : Ambre chante « Entrer dans la lumière » de Patricia Kaas (vidéo)…

18 octobre 2025 - 22:05 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Bastiaan chante « Grace Kelly » de Mika (vidéo)

Replay "Star Academy" : Bastiaan chante « Grace Kelly » de Mika (vidéo)

18 octobre 2025 - 22:10 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Anouk chante « Aimée pour de vrai » de Helena (vidéo)

Replay "Star Academy" : Anouk chante « Aimée pour de vrai » de Helena (vidéo)

18 octobre 2025 - 22:16 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Théo P. et Leane chantent « Perfect Duet » d’Ed Sheeran et « Crazy in love » de Beyoncé (vidéo)

Replay "Star Academy" : Théo P. et Leane chantent « Perfect Duet » d’Ed Sheeran et « Crazy…

18 octobre 2025 - 22:23 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Victor chante « My way » de Franck Sinatra (vidéo)

Replay "Star Academy" : Victor chante « My way » de Franck Sinatra (vidéo)

18 octobre 2025 - 22:30 Star Academy | Vidéos

&quot;Star Academy&quot; : Lenny et Ema chantent « Love yourself » de Justin Bieber (vidéo)

"Star Academy" : Lenny et Ema chantent « Love yourself » de Justin Bieber (vidéo)

18 octobre 2025 - 22:49 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Lily chante « Messy » de Lola Young (vidéo)

Replay "Star Academy" : Lily chante « Messy » de Lola Young (vidéo)

18 octobre 2025 - 23:01 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Léo chante « Peur de l’amour » de Carla de Coignac / Tom Odell (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léo chante « Peur de l’amour » de Carla de Coignac / Tom Odell (vi…

18 octobre 2025 - 23:05 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Léa chante « Always remember us this way » de Lady Gaga (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léa chante « Always remember us this way » de Lady Gaga (vidéo)…

18 octobre 2025 - 23:17 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Mehdi chante « Prendre racine » de Calogero (vidéo)

Replay "Star Academy" : Mehdi chante « Prendre racine » de Calogero (vidéo)

18 octobre 2025 - 23:24 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Mélissa chante « Pourquoi m’a-t-on faite ? de Carla de Coignac (Billie Eilish) (vidéo)

Replay "Star Academy" : Mélissa chante « Pourquoi m’a-t-on faite ? de Carla de Coignac (Bi…

18 octobre 2025 - 23:29 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Jeanne chante « Une autre histoire » de Gérard Blanc (vidéo)

Replay "Star Academy" : Jeanne chante « Une autre histoire » de Gérard Blanc (vidéo)

18 octobre 2025 - 23:45 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Noah chante « Des milliers de je t’aime » de Slimane (vidéo)

Replay "Star Academy" : Noah chante « Des milliers de je t’aime » de Slimane (vidéo)

18 octobre 2025 - 23:50 Star Academy | Vidéos

Dernière modification le dimanche, 19 octobre 2025 14:14
Publié dans Star Academy
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La cuisine du Sud-Ouest se confie&quot; sur France 5 mardi 21 octobre 2025

"La cuisine du Sud-Ouest se confie" sur France 5 mardi 21 octobre 2025

19 octobre 2025 - 14:54

Invités des émissions TV

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

18 octobre 2025 - 19:48 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...