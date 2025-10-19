Ce prime de lancement, qui a rassemblé 3,3 millions de téléspectateurs sur TF1, a présenté les 17 nouveaux élèves qui intègrent le château de Dammarie-les-Lys pour la promotion 2025.
Tout au long de la soirée, les nouveaux académiciens ont fait leurs premières prestations sur scène, chacun interprétant un titre en solo ou en duo.
L'hymne de cette saison a été révélé par Nikos Aliagas, ce sera une adaptation française de la chanson "Voulez-vous" d'ABBA.
De son côté, le directeur, Michael Goldman a révélé en début de prime que le meilleur élève de la soirée, désigné par les professeurs, remporterait l'immunité pour le prochain prime. Cette immunité a été remportée par Victor qui a chanté « My way » de Franck Sinatra.
L'aventure est donc officiellement lancée pour les 17 académiciens dont l'objectif sera de succéder à Marine, la gagnante de la précédente saison, qui était présente sur le plateau toute la soirée.
Les 15 prestations du premier prime
Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir l'une des prestations de ce premier prime, retrouvez ci-dessous les 15 titres chantés par les nouveaux académiciens :
