Elise, demi-finaliste de Nolwenn Leroy monte sur la scène de "The Voice Kids" dans cette demi-finale de la saison 9 sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Troisième talent de la Team Nolwenn Leroy : Elise.

Pour sa demi-finale, La petite fée gothique de l'équipe s'attaque un un titre fort : "Legends never die" de Against the Current.

Qui de Iskandar, Lou-Agathe, Oriane ou Elise poursuivra l'aventure et se qualifiera pour la finale dans la Team Nolwenn Leroy ?

Extrait de "The Voice Kids", la demi-finale du mardi 22 août 2023.