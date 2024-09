Replay "The Voice Kids" : Elisabetta, Izalyne et Arianna chantent "I will survive" de Gloria Gaynor (vidéo)

La seconde soirée des Battles de "The Voice Kids" saison 10 se poursuit sur TF1 avec le trio Elisabetta, Izalyne et Arianna. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Deuxième battle de la soirée dans The Voice Kids. Elle oppose Elisabetta, Izalyne et Arianna dans la team Lara Fabian. Un véritable Girl's band. Trois show girls de 12, 13 et 14 ans.

Pour la coach, c'est une façon de créer la réunion des belles voix et de grandes personnalités. . Elles vont devoir se départager sur le titre de Gloria Gaynor : "I will survive" en proposant une énergie nouvelle et réinventer un classique.

Qui des trois talents va gagner sa qualification pour la prochaine étape, la demi-finale ?

Extrait de "The Voice Kids", les Battles du samedi 21 septembre 2024.