"Flic Story" en immersion avec la Gendarmerie d'Epernay, dimanche 27 juillet 2025 sur RMC Story

Dimanche 27 juillet 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera un numéro de la série documentaire "Flic Story" en immersion avec les gendarmes d'Epernay dans la Marne.

Cette série documentaire suit des équipes de policiers et de gendarmes dans différentes régions, montrant leurs missions et les défis auxquels ils sont confrontés au jour le jour. La série aborde des thèmes variés liés à la délinquance et à la sécurité publique.

"Flic Story" offre un aperçu réaliste et souvent intense du travail des forces de l'ordre, en montrant les réalités du terrain, les risques encourus et la diversité des situations auxquelles elles sont confrontées pour assurer la sécurité des citoyens.

Gendarmerie d'Epernay

Dans l'Est de la France, les gendarmes de la compagnie d'Épernay veillent sur le département de la Marne. Pendant des semaines, le PSIG et la brigade motorisée ont ouverts leurs portes aux caméras de RMC Story.

Excès de vitesse, consommation de stupéfiants, conduite dangereuse, pour éviter les accidents de la route, la brigade motorisée parcourt sans relâche la région, à l'affût de la moindre infraction.

Dans ce pays de chasse, les armes sont légion. Les gendarmes contrôlent régulièrement leurs possesseurs pour vérifier que tout soit en règle.

Verbaliser, interpeller, mais aussi protéger, les gendarmes répondent toujours présents pour venir en aide à leurs concitoyens. Comme dans les conflits de voisinage, qui peuvent parfois dégénérer de manière violente...