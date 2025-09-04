Inédit "Meurtres à Douai" avec Sonia Rolland sur France 3 samedi 6 septembre 2025

Samedi 6 septembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera "Meurtres à Douai", une affaire inédite dans laquelle la commandante Clara Baudran (Sonia Rolland) est contrainte de faire équipe avec son amour de jeunesse.

L'histoire en quelques lignes...

Dans une église à Douai, un corps est retrouvé dans une mise en scène qui rappelle le grand procès de l'Inquisition de la région au XVe siècle.

La commandante Clara Baudran est alors contrainte de faire équipe avec le lieutenant Jérôme Santerre, son amour de jeunesse. Elle le croyait devenu prêtre, elle le retrouve vingt ans plus tard, flic et père d’un ado.

Passé le choc, elle n’aura d’autre choix que de s’en remettre à lui pour l’aider à élucider ce mystérieux meurtre... alors même que les enquêteurs font face à une nouvelle victime.

Avec : Sonia Rolland (Clara Baudran), Nicolas Bridet (Jerôme Santerre), Ariele Semenoff (Eliane Baudran), Aziz Aboudrar (Sofiane Halimi), Gavril Dartevelle (Marceau Santerre), Hanaé Rollier-Bertetti (Joséphine Baudran), Alice Favreul (Alizée), Amandine Chauveau (Soizick Vasseur), Sabine Rosoli (Pauline Vermulen).