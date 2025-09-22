recherche
Fictions

"La loi d'Alexandre - Le portrait de sa mère" avec Gérard Jugnot sur T18 mercredi 24 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 22 septembre 2025 55
"La loi d'Alexandre - Le portrait de sa mère" avec Gérard Jugnot sur T18 mercredi 24 septembre 2025

Mercredi 24 septembre 2025 à 20:45, T18 rediffusera l'épisode « Le portrait de sa mère » de la série "La loi d'Alexandre" avec Gérard Jugnot.

L'histoire en quelques lignes...

Devenu une figure admirée et respectée du barreau, Alexandre voit son existence bouleversée lorsqu'il prend la défense d'une jeune femme, Julia, accusée d'avoir tué son employeur.

Julia ressemble beaucoup à une artiste excentrique qu'Alexandre a aimée 25 ans plus tôt. Julia étant née de père légalement inconnu, et la date de sa conception correspondant à la période de l'idylle qu'il a entretenue avec sa mère, Alexandre se persuade que Julia est sa fille. Il ne peut en faire l'aveu sans renoncer à la défendre.

Taisant donc à sa cliente les raisons de son engagement à ses côtés, il se démène pour prouver, contre toute vraisemblance, l'innocence de la jeune femme. Il réalise ensuite que celle-ci souffre de troubles de la personnalité susceptibles d'avoir aboli son discernement. Elle pourrait échapper aux poursuites pénales...

Dernière modification le lundi, 22 septembre 2025 16:08
