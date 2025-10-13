Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 13 au 17 octobre 2025

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 13 au vendredi 17 octobre 2025.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:25, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Le premier film diffusé à 14:25 est un inédit, le second diffusé à 16:00 est une rediffusion.

Lundi 13 octobre 2025

14:25 • Le trésor de Noël

À la veille des vacances de Noël, l'archéologue Stefanie Baxter se lance dans une expédition en Islande pour trouver le légendaire trésor des Lutins et le mettre à l'abri dans un musée. Avec l'aide de son ex-mari, un traducteur spécialiste des langues mortes, et de son ami Oli, un pilote qui l'a accompagnée dans de nombreuses aventures, elle se lance dans une chasse au trésor afin de mettre au jour 13 indices censés la mener à un butin d'une valeur incommensurable. Mais d'autres le convoitent à des fins moins nobles et les richesses ne sont pas toujours celles que l'on croit.

16:00 • Mon conte de fées de Noël

Quand leur mère invite Lindsay et Brad à passer Noël en Ecosse, ils ne s'imaginent pas que ce voyage sera l'occasion de renouer avec une partie de leur passé et changera leur vie à jamais...

Mardi 14 octobre 2025

14:25 • La grande course de Noël

Si Avery, paisible enseignante adepte de mots croisés, et Wes, hockeyeur star fraîchement retraité à la recherche de sa gloire passée , prennent le départ de la Grande Course de Noël avec des objectifs diamétralement opposés , ils vont s'apercevoir que leurs différences font d'eux une équipe du tonnerre, et pourraient leur permettre de remporter la course, et peut-être plus encore.

16:00 • L'île merveilleuse de Noël

Lorsqu'une tempête de neige dévie le premier vol privé de Kate en direction de la Suisse vers l'île Christmas, elle doit faire équipe avec un contrôleur aérien...

Mercredi 15 octobre 2025

14:25 • Belles-mères Noël

Barbara Harrison prend part au comité de Noël pour s'occuper pendant sa retraite. Dynamique et ordonnée, elle entre très vite en conflit avec Kath Stone, dirigeante du comité et davantage relâchée vis à vis de l'organisation. Une opposition qui va poser problème lorsqu'elles vont découvrir que leurs enfants, Shane Harrison et Lauren Stone, sortent ensemble.

16:00 • Noël Actually

Au cœur des monts Adirondacks se dresse l’hôtel Treeline, situé dans une station de ski familiale gérée par Holly et son père, Tom. Comme chaque année, la semaine de Noël est bien remplie. Alors qu’elle accueille de nouveaux clients, Holly croise Kevin, son ancien ami de faculté. A la fin de leurs études, une quinzaine d’années plus tôt, il était devenu bien plus qu’un simple copain...

jeudi 16 octobre 2025

14:25 • Les invitées de Noël

Antonia et Sabrina, deux amies d'enfance travaillant dans une imprimerie, décident de voler des invitations de Noël pour s'incruster à toutes les soirées de fin d'années en s'imaginant de nouvelles identitées. Au fil des rencontres, des histoires d'amours s'invitent à leur tour et se heurtent aux mensonges des deux jeunes femmes.

16:00 • Prochain arrêt, Noël

Angie, jeune médecin qui exerce à New York, s’apprête à fêter Noël seule. En prenant le train pour rentrer chez elle, elle se retrouve transportée dix ans avant, en train de fêter Noël en famille avec Tyler, son amoureux d’alors.

Vendredi 17 octobre 2025

14:25 • Une victoire pour Noël

A Kansas City, Alana et sa famille sont supporters inconditionnels de l'équipe de football américain des Chiefs. À l'approche de Noël, le club officiel des supporters de l'équipe organise un concours du meilleur supporter. Alana et sa famille sont finalistes, et vont devoir faire bonne impression pour gagner. Le directeur du club des supporters, Derreck, doit les mener jusqu'à la victoire. Nouvellement arrivé en ville, il n'est ni sociable, ni passionné par le football américain, et d'un naturel sceptique. Sa rencontre avec Alana et sa famille va ouvrir son esprit et changer sa vie.

16:00 • Un crush pour Noël

Liz et Naomi, meilleures amies depuis le lycée et trentenaires, vivent en Californie où elles ont lancé une appli à succès. Lorsqu'elles rentrent passer les fêtes pour la première fois depuis une dizaine d'années à Weston, la ville de leur enfance, elles vont recroiser la bande des plus "populaires" de leurs anciens camarades de lycée. Parmi eux, elle revoient Chris, dont toutes les filles étaient amoureuses. Ce retour dans le passé va bouleverser leur vie sur tous les plans.