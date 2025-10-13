recherche
Fictions

La fiction "Traqués" avec Jenifer rediffusée sur NOVO 19 mardi 14 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 13 octobre 2025
Mardi 14 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera la fiction "Traqués" avec Jenifer, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui voit son quotidien basculer quand elle découvre un enfant de 11 ans, caché dans le coffre de sa voiture. Les circonstances dramatiques qui l’ont mené ici les entraînent dans un périple mouvementé et émouvant.

L'histoire en quelques lignes...

Sarah mène une vie monotone et solitaire jusqu'au jour où elle découvre Léo, 11 ans, caché dans le coffre de sa voiture.

Bouleversée, elle décide de protéger l’enfant, qui ignore que son père vient de mourir dans une fusillade.

Le commissaire Simon Donatelli se lance sur leurs traces, intrigué par le passé trouble de Sarah. La femme et l'enfant se retrouvent embarqués dans une course-poursuite pour sauver leur vie, et des liens mère-fils improbables vont naître entre eux.

Avec : Jenifer Bartoli, Félix Bossuet, Joffrey Platel, Constance Labbé, Matthias Van Khache, Pierre Lopez, Daniel Njo Lobé, Fabrice Michel.

Publié dans Fictions, Mardi
Suivez nous...