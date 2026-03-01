recherche
"Mémoires à vif" avec Stéphane Freiss, Meena Rayann et Samy Naceri sur France 3 mardi 3 mars 2026 (vidéo)

Jean-Marc VERDREL
dimanche 1 mars 2026
Mardi 3 mars 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "Mémoires à vif", une fiction réalisée par Julie Gali avec Stéphane Freiss, Meena Rayann et Samy Naceri.

L'histoire en quelques lignes...

Fabrice Da Costa, adjoint au maire de Valbonne, est attendu pour inaugurer une plaque commémorative en hommage aux harkis. Mais c’est dans la piscine de sa splendide villa que son corps est retrouvé, flottant dans un véritable bain de sang.

Les commandants de police Leila Belhassen et Cédric Bonfanti vont enquêter sur plusieurs meurtres qui les entraîneront dans les méandres du passé lié à la guerre d’Algérie et au sort réservé aux harkis en France, parqués dans des camps de travail.

Leila et Cédric, deux flics aux trajectoires diamétralement opposées, sont loin de se douter que ces meurtres vont les confronter à leur propre histoire et ainsi réveiller les fantômes du passé.

Avec : Stéphane Freiss (Cédric Bonfanti), Meena Rayann (Leila Belhassen), Samy Naceri (Marwann), Martin Lamotte (Jean-Yves Lefrançois), Liliane Rovère (Rosa Vachin), Liv Del Estal (Lola Bonfanti), Mitty Hazanavicius (Luna Bonfanti), Romane Serda (Adèle Da Costa), Anthony Colette (James Lopez)...

