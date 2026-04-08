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"Ne pas hurler", fiction adaptée d'un roman de Gringe en tournage pour France Télévisions

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 8 avril 2026 245
"Ne pas hurler", fiction adaptée d'un roman de Gringe en tournage pour France Télévisions

En tournage en Ile-de-France et en Normandie pour France Télévisions, "Ne pas hurler", une fiction de 90 minutes adaptée du roman de Gringe, « Ensemble, on aboie en silence ».

L'histoire en quelques lignes...

À 17 ans, Jérémy rêve de devenir cinéaste et partage une relation fusionnelle avec son grand frère Théo, rappeur en pleine ascension. Mais l’apparition de troubles psychotiques fait vaciller l’équilibre familial.

Entre déni, crises et tentatives de création commune, les deux frères luttent pour préserver leur lien. 

Jérémy doit accepter la maladie, vivre avec et finalement renoncer à une vie qu’il imaginait. 

"Ne pas hurler" est un récit sensible sur la fraternité, la résilience et la reconstruction.

Réalisée par Shirley Monsarrat, cette fiction est en tournage du 1er au 29 avril 2026 en Île-de-France et en Normandie.

Avec : Théo Augier (Jeremy), Marvin Dubart (Théo), Mélanie Doutey (Marthe), Louisiane Gouverneur (Mina), Sam Chemoul (Sancho), Mexianu Medenou (Denis), Delphine Baril (Madeleine), Sirine Lomprez (Sirine), Amael Godin (Amael), Abdallah Charki (Abdallah), Aby Olichet (Erika), Grace Seri (Dr Clemenceau), Ahmad Kontar (Psychiatre), Lucie Fagedet (Tess)…

Dernière modification le mercredi, 08 avril 2026 16:55
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