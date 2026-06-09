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"Le canal des secrets" avec Annelise Hesme et Aurélien Wiik sur France 3 jeudi 11 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 9 juin 2026 418
"Le canal des secrets" avec Annelise Hesme et Aurélien Wiik sur France 3 jeudi 11 juin 2026

À voir ou à revoir jeudi 11 juin 2026 à 21:10 sur France 3, "Le canal des secrets" une fiction avec dans les rôles principaux Annelise Hesme, Aurélien Wiik et Annie Grégorio.

L'histoire en quelques lignes...

Le corps d'une femme est retrouvé durant les vacances d'été par une famille dans le sas d'une écluse à Marseillette, un petit havre de paix niché sur les bords du canal du midi.

Il s'agit d'une femme d'une quarantaine d'années, dont les yeux restés ouverts ont gardé l'effroi. Le capitaine, Maxime Fabre, identifie la noyée et découvre qu'il s'agit de l'épouse d'un magistrat parisien originaire de la région.

Le policier va devoir faire équipe avec Izia Moreno, dépéchée spécialement de Paris pour mettre la main sur le meurtrier. Si les premiers soupçons se dirigent vers le mari de la victime, la collaboration entre les deux policiers promet d'être houleuse...

Avec : Annelise Hesme (Izia Moreno), Aurélien Wiik (Maxime Fabre), Annie Grégorio (Carmen), Laurent Bateau (Étienne Richomme), Aurélien Cavaud (Adjudant chef Tigemont), Romain Busson (Nathan Vibier), Daniel Njo Lobé (Commandant Bessac), Sylvie Granotier (Madeleine Richomme), François Bureloup (Morin).

Dernière modification le mardi, 09 juin 2026 10:41
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