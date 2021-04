“Reportages découverte” : « Les restaurants routiers en danger », samedi 1er mai sur TF1

Ils font un peu partie du patrimoine Français. Reconnaissables à leur macaron rouge et bleu, à leur cuisine familiale et aux dizaines de semi-remorques garés devant…depuis les années 60, les restaurants font partie du décor des routes. Pourtant, depuis plusieurs années, ces lieux de vie et d'échanges disparaissent petit à petit.

Victimes du développement des autoroutes et de leurs aires sans cesse plus grandes, mais aussi de l’arrivée des chauffeurs de l’Est qui n’ont pas tous les moyens de s’offrir « une petite cloche », les restaurants routiers n’ont jamais été aussi peu nombreux. Malgré tout, certains se battent pour qu’ils vivent. D’autres n’hésitent pas à rouvrir de vieux restaurants qui avaient fini par mettre la clé sous le paillasson. Qu’ils soient restaurateurs ou chauffeurs… Pendant plusieurs mois, une équipe de “Reportages découverte” a suivi ces addicts des restaurants routiers et de leur ambiance à nulle autre pareille. A 52 ans, Djamal possède un petit hôtel florissant. Il aurait pu s’en contenter…mais, par passion et peut être un peu gout du risque…il a décidé de faire renaitre un restaurant routier laissé à l'abandon. Après avoir investi toutes ses économies et réalisé des mois de travaux, il va finir par vivre son rêve. « J’ai eu un coup de cœur pour cet établissement. Même si je ne connais rien au monde des routiers, j’ai investi 300 000€ à la banque et y ai mis toutes mes économies. ». Au Pays basque, Claire n'a pas eu cette chance. Depuis la construction d'une autoroute voisine, les chauffeurs routiers ne passent plus devant son petit restaurant. Pour sa dernière journée avant une fermeture définitive, elle a invité ses plus fidèles routiers à une soirée qui restera longtemps gravée dans son cœur. « Cette autoroute a tué mon commerce. C’est 40 ans de ma vie qui s’écroule du jour au lendemain. Pour moi, les chauffeurs routiers étaient bien plus que des clients, c’était avant tout des amis. Mais aujourd’hui, je n’ai pas d’autres choix que de fermer mon restaurant. ». Au volant de son camion depuis 32 ans, Pascal est devenu le chevalier blanc des restaurants routiers. Pour leur venir en aide et guider ses collègues de la route vers une bonne table, il a créé un site internet dans lequel il distribue les commentaires et les étoiles à la façon du célèbre Guide Michelin. Lorsqu’un beau jour, en pays Limousin, il va découvrir un restaurant qu'il n'est pas près d'oublier. « Il y a 10 ans, il n’existait aucun guide digne de ce nom référençant tous les restos routiers mais seulement un guide papier ne référençant que les établissements ayant payé pour ça ! Il était temps de faire quelque chose ». Pour que cette tradition Française ne meure pas, Céline ne ménage pas ses efforts. De 5 heures du matin à minuit, cette femme à poigne est dans son restaurant. Situé en Corrèze, c'est l'un des derniers établissements à être encore ouvert. Mais avec un tel rythme de travail, combien de temps encore cette jeune femme pourra-t-elle tenir ? « Je mets un point d’honneur pour que mes routiers se sentent chez eux. C’est important pour eux mais c’est surtout primordial pour moi. Ils sont loin de chez eux toute la semaine alors ils recherchent cette chaleur humaine qui les aident à tenir le coup ». Qui sont les tenanciers de ces brasseries conviviales ? Comment font-ils pour ne pas fermer ? Malgré la mort annoncée de ces établissements, certains se sont lancés comme défi de sauver ce patrimoine de la culture gastronomique française.