"20h30 le vendredi" 11 octobre 2024 sur France 2 : Christopher Reeves, de Superman au "super man"

Au sommaire du magazine "20h30 le vendredi", présenté par Laurent Delahousse ce 11 octobre 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Christopher Reeves, de Superman au "super man" ».

Chaque semaine, "20h30 le vendredi" propose un regard décalé et pétillant sur un fait d’actualité ou de société.

Christopher Reeves, de Superman au "super man"

Mercredi 9 octobre est sorti au cinéma Super/Man, un documentaire intime et émouvant sur la vie d’un héros à la vie comme à l’écran, réalisé par Ian Bonhôte et Peter Ettedgui : Christopher Reeves, mort il y a vingt ans. Son interprétation culte du personnage de Clark Kent dans la saga au succès planétaire Superman a fait de lui l’un des acteurs les plus célèbres au monde.

En 1995, un accident de cheval a mis un terme à sa carrière. Atteint à la moelle épinière, il se réveille tétraplégique après cinq jours de coma. Il va alors utiliser sa notoriété pour se battre, et récolter des fonds pour la recherche et l’aide aux personnes handicapées.

"20h30 le vendredi" raconte le parcours d’un homme engagé, qui a surpassé le personnage qu’il incarnait.

Un reportage d'Eventhia Lachaud, Clément Voyer, Charles Devoyer et Olivier Marzin.