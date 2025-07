Karine Ferri quitte TF1 pour rejoindre les chaînes RMC à la rentrée

Karine Ferri rejoint donc chaînes RMC à la présentation de nouveaux rendez-vous de divertissement familial.

L’arrivée de Karine Ferri, animatrice reconnue pour son professionnalisme, sa bienveillance et le lien de confiance qu’elle a su tisser avec les Français, marque une nouvelle étape dans la stratégie et le développement éditorial des chaînes RMC précise le groupe dans son communiqué.

Karine Ferri proposera un regard sensible sur des histoires de vie ancrées dans le quotidien, en mettant en avant celles et ceux qui s’engagent ou traversent des expériences hors normes. Elle assurera également la production de ces programmes, affirmant ainsi sa volonté de s’impliquer pleinement dans la conception de ces formats.

Quid de The Voice Kids ?

Karine Ferri sera encore présente quelques semaines sur TF1. La 11ème saison de "The Voice Kids", qui devrait débuter prochainement, a été tournée au printemps dernier (sauf la finale qui sera en direct). Karine Ferri y sera présente aux côtés de Nikos Aliagas.

Je suis très heureuse de rejoindre les chaînes RMC et d’ouvrir une nouvelle page avec des projets qui me ressemblent, à la fois utiles, accessibles et tournés vers les autres. J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure.

Karine Ferri