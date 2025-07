"Au bout c'est la mer - Le fleuve Chikugo Gawa au Japon" jeudi 31 juillet 2025 sur France 5

Jeudi 31 juillet 2025 à 20:55, France 5 diffusera un nouveau numéro inédit de la 8ème saison de la série documentaire "Au bout c'est la mer" avec François Pécheux. Quatrième destination, le fleuve Chikugo Gawa au Japon.

Cette 8ème saison nous emmènera sur les eaux du Brésil, du Japon, de l'Italie et du Canada.

Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon économique et culturel, et de merveilleux écosystèmes.

François Pécheux part descendre ces fleuves jusqu’à l’embouchure, à la rencontre de tous ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau.

Tous racontent une histoire du fleuve. Baroudeur curieux, François embarque sur tout ce qui flotte, prêt à faire escale à tout moment. Et il n’a qu’une seule certitude : au bout, c'est la mer…

Le fleuve Chikugo Gawa

Pour cette soirée, François se rend sur l’île de Kyushu au Japon, pour descendre le fleuve Chikugo Gawa.

La source de ce fleuve se situe sur les pentes du mont Aso, l’un des principaux volcans actifs du pays.

C’est au rythme de la godille que François effectue sa première navigation, aux abords de la très jolie ville de Hitoyoshi.

Il va ensuite rencontrer un prêtre Shinto dans les gorges de Takachiho, qui va permettre à François une découverte de cette religion très importante au Japon.

François continue son voyage par la fête nationale du Dontaku, avec plus de 2 millions de Japonais, dans la grande ville de Fukuoka.

Il fait la rencontre d’un maître forgeron de Katana, dans la plus pure tradition japonaise, et naviguera sur une gondole avec l’une des voix d’opéra les plus connues du Japon. Il finira sa quête à la marée montante, pour partager une pêche à la crevette ancestrale aux pinceaux de calligraphie… puis c’est enfin la mer !

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Au bout c'est la mer - Le fleuve Ouémé"