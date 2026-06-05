"Télématin" samedi 6 juin 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 samedi 6 juin 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” samedi 6 juin 2026 :

L'invitée du jour

Elsa Guiol, réalisatrice, rédactrice en chef de “La fabrique du mensonge” sur "Brigitte Macron, l'ombre de la rumeur" dimanche sur France 5.

Les 4 vérités

Philippe Ballard, député RN de l’Oise.

Culture

Pascal Obispo.