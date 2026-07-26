Bonjour ! La Matinale TF1 lundi 27 juillet 2026, les invités de Christophe Beaugrand

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.
Du lundi au vendredi, Christophe Beaugrand et son équipe s’intéressent aux grands sujets d’actualité et reçoivent en direct les principaux témoins du jour, journalistes, analystes politiques, acteurs de l’info en plateau.
Les invités reçus lundi 27 juillet 2026 :
07:35 En toute franchise
Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France (FHF), maire Horizons de Reims.
09:15 L'interview du petit-déjeuner
Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.