Audrey Fleurot dans le « Portrait de la Semaine » de “Sept à Huit” sur TF1 ce dimanche 5 septembre

Dimanche 5 septembre, la comédienne Audrey Fleurot est le « Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara, dans le magazine “Sept à Huit” sur TF1.

En quelques années, Audrey Fleurot est devenue la star des séries télé. Kameloot, Engrenages, Un Village français, Le Bazar de la charité, et tout récemment HPI, qui a rassemblé 11 millions de téléspectateurs sur TF1. Un record pour une série française depuis 16 ans !



Spontanée, sans filtre, et surtout atypique... Depuis sa plus tendre enfance, Audrey Fleurot n’est jamais passée inaperçue, dotée d'un sacré tempérament !

C'est avec une énergie à peine entamée par une intense année de tournages, qu’elle se pose un instant à Paris. Alors, comment vit-on ce moment où, quand on est comédienne depuis une vingtaine d'années, arrive le jour où le succès devient phénoménal.

