“Une ambition intime” : Marine Le Pen se confie à Karine Le Marchand dimanche 7 novembre sur M6 (vidéo)

Dimanche 7 novembre à 21:05, Karine Le Marchand vous proposera sur M6 un nouvel inédit de son émission “Une ambition intime” consacré à 5 femmes politiques.

Ministre, maire, présidente de région et de parti, pour la première fois, 5 femmes politiques d’envergure, ont accepté de raconter leur parcours et le combat qu’elles ont dû mener pour s’imposer jusqu’aux plus hautes fonctions de l’état.

Alors que l’élection présidentielle approche, Valérie Pécresse, Rachida Dati, Anne Hidalgo, Marine Le Pen et Marlène Schiappa ont accepté de se confier, et pour la première fois, elles ont ouvert la porte de leur bureau, de leur maison, de leur quotidien. L’occasion de tuer les clichés qui parfois encadrent leur réputation et de découvrir vraiment quelle femme se cache derrière la carapace qu’elles ont dû se créer.

Nicolas Sarkozy et François Hollande, deux anciens Présidents de la République, qui ont imposé la parité dans leur gouvernement, ont livré leur regard sur la misogynie qui règne encore au sein des institutions politiques et des médias.

Cette émission n’est pas militante, mais l’espérance est simple : ces paroles à nu, sans fard ni langue de bois, seront peut-être capables de faire avancer les choses.

La naissance du projet

M6 a lancé une étude Harris Interactive* intitulée “Les femmes en politique, différentes des hommes ?”. D’après ce sondage, 9 Français sur 10 déclarent être prêts à élire une femme Présidente de la République, et pourtant aucune femme n’est parvenue à la plus haute fonction de l’État, et une seule femme a été nommée au poste de Premier ministre pendant 11 mois. Le blocage est donc dans le système, où le sexisme ordinaire existe.

En partant de ce constat, Karine Le Marchand a souhaité raconter le parcours de ces femmes et le combat qu’elles ont dû mener pour s’imposer jusqu’aux plus hautes fonctions de l’état.

*Sondage Harris Interactive pour M6 - Juillet 2021. Enquête réalisée en ligne du 28 au 30 juin 2021 - échantillon de 1031 personnes représentatif des Français agés de 18 ans et plus.