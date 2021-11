“66 Minutes” dimanche 28 novembre sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 28 novembre à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Do it yourself : de hobby à mode de vie

Êtes vous adepte du do it yourself ? Ce mode de vie qui consiste à tout fabriquer soi-même, des vêtements aux produits d'entretien en passant par le mobilier, a déjà séduit 11 millions de Français. Dont Thierry, qui est passé maître en la matière.

L'incontournable œuf mayo

C’est l'un des emblèmes de la gastronomie française. L’indémodable œuf mayonnaise revient en force et conquiert aussi bien les bistrots que les chefs étoilés.

66 Minutes Grand Format

Portland, la ville la plus cool des Etats-Unis

Sur la côte ouest des Etats-Unis, Portland, Oregon est une destination où il fait bon vivre. Bordée par les vagues du Pacifique, la ville offre également un océan de verdure fait de cascades spectaculaires et de forêts centenaires. Ici, la décontraction est un art de vivre.