“Maison à vendre” : inédit vendredi 7 janvier sur M6 avec Stéphane Plaza à Vence & Lieusaint

Vendredi 7 janvier à 21:10, M6 proposera un nouvel inédit de “Maison à vendre” avec Stéphane Plaza, suivi de deux numéros en rediffusion.

Aurélia, Jessica et Katia / Michel et Armande (Inédit)

À Vence, cité médiévale des Alpes-Maritimes, Armande, 84 ans, et Michel, 88 ans, profitent pleinement de leur retraite. Michel était menuisier et Armande cuisinière, entre eux, c’est une belle histoire qui dure depuis 65 ans. Il y a 30 ans, ils ont quitté leur appartement de Nice pour acheter une maison dans un quartier résidentiel de Vence, afin de se rapprocher de leur fille et leur petit fils. Mais cette charmante maison a 3 niveaux, un jardin escarpé et beaucoup trop d’escaliers… elle n’est plus du tout adaptée à nos seniors. Ils veulent la vendre au plus vite pour s’installer dans un appartement de plain-pied. Mais ils ont du mal à s’occuper de la vente de cette maison, le nombre d’escaliers et la décoration trop datée effraie les acheteurs potentiels.

Stéphane Plaza va se déplacer dans le sud pour venir en aide à Armande et Michel, il va tout mettre en œuvre pour vendre leur maison et les aider à quitter sereinement plus de 30 ans de vie. Quant à Sophie Ferjani, architecte d’intérieur, elle va donner un vrai style à chaque pièce de cette maison pour provoquer un vrai coup de cœur.

Aurélia, 40 ans, Jessica, 37 ans, et Katia, 36 ans, sont 3 sœurs qui doivent vendre leur maison familiale de Vaugrineuse dans l’Essonne. Elles ont vécu dans cette maison et y sont très attachées. Mais leurs deux parents sont décédés, et c’est le cœur gros que les 3 sœurs viennent de se résoudre à mettre en vente la maison de leur enfance. Cette maison de 100 m2 ne faisait au départ que 50 m2 et leur papa a petit à petit fait des agrandissements. Mais aujourd’hui, elle est laissée à l’abandon et le jardin est en friche.

Stéphane Plaza va aider cette fratrie à vendre au mieux cette maison... et au plus vite ! Quant à Emmanuelle Rivassoux, architecte d’intérieur, elle va redonner vie à cette maison pour qu’une famille puisse s’y projeter.

Dorothé, Doreen, Dehlia et Dinalhy / Barbara et Laurent (Rediffusion)

Dorothé, 60 ans, fraîchement retraité, est un vrai papa poule. Il vit à Lieusaint en Seine-et-Marne, avec ses 3 filles de 28, 25 et 21 ans, dans une maison que sa femme Roselyne et lui ont achetée il y a plus de 20 ans. Mais Roselyne a été mutée dans le sud, près de Fréjus, avant même que la maison ait été vendue. Dorothé est donc resté en région parisienne pour suivre la vente de cette maison, une vente nécessaire pour pouvoir acheter dans le sud et commencer une nouvelle vie. Le couple vit très mal cette séparation… La maison a du mal à se vendre, seulement 3 visites en 1 an, et aucune offre. La décoration très personnalisée et la somme de travaux importante pour une si grande maison a certainement effrayé les acheteurs potentiels.

Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre pour aider cette famille unie ! Il sera aidé par Sophie Ferjani, architecte d'intérieur, qui va mettre en avant tout le charme de cette maison avec une décoration bien plus actuelle.

Barbara, 47 ans, est coiffeuse à domicile, et Laurent, 48 ans, est menuisier. Ensemble, ils ont eu 2 enfants de 21 et 17 ans. Toute la famille vit à Saint-Germain-lès-Arpajon dans l'Essonne. Ils sont attachés à leur appartement qu'ils ont acheté il y a 16 ans, mais aujourd'hui, ils manquent cruellement d'extérieur, et rêvent d'une maison avec un jardin. Le problème : ils n'ont eu aucune visite… Or impossible pour eux de déménager sans la vente de leur appartement. Barbara est fière de sa décoration, mais celle-ci ne semble pas plaire au plus grand nombre...

Stéphane Plaza va étudier le marché immobilier local et va tout faire pour accélérer cette vente. Quant à Emmanuelle Rivassoux, architecte d'intérieur, elle va donner un vrai coup de frais à cet appartement pour enfin provoquer un coup de cœur !

Célyne / Pascal et Aurélie (Rediffusion)

Célyne, 50 ans, est fonctionnaire, chargée de relations publiques événementielles. Elle vit dans une petite maison atypique et pleine de charme à Epinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis depuis 20 ans. Son fils de 21 ans ayant maintenant quitté le nid, Célyne souhaite plus que tout vendre sa maison. Elle rêve en effet de changer de vie, d'ouvrir un lieu culturel, salon de thé / librairie / cinéclub en Bretagne, pour se rapprocher de son fils. Un projet qui tient très à cœur à cette passionnée de culture ! Mais cela fait déjà 2 ans que sa maison est sur le marché ! Sans succès… La décoration très personnalisée et la multitude de petits travaux restant en suspens ont dû faire fuir les acheteurs potentiels… Et notamment, un gros problème d'isolation.

Sophie Ferjani va lui proposer une solution d'isolation économique issue du recyclage du papier. L'occasion pour Stéphane Plaza de prodiguer ses conseils pour enfin vendre au plus vite, et de rappeler que l'on a tout à gagner à améliorer l'isolation de sa maison.

Pascal, 52 ans, et Aurélie, 41 ans, se sont rencontrés il y a 12 ans. Ils ont deux enfants, Ruben, 11 ans, et Laihlya, 10 ans, et Pascal a deux enfants d'une première union. Le couple travaille ensemble en tant que franchisés d'une enseigne de restauration. La famille vit à Nozay dans l'Essonne dans une maison que Pascal a fait construire alors avec son ex-femme. Et c'est bien le problème : Aurélie ne supporte plus de vivre dans une maison qui n'est pas la sienne. Pascal a mis du temps à vouloir quitter cette maison qu'il avait pensée depuis le début, mais il a fini par céder et l'a mise en vente il y a 2 ans. Pour l'instant sans résultat : malgré une dizaine de visites, personne ne s'est vraiment intéressé à cette maison.

Stéphane Plaza va essayer de comprendre ce qui bloque cette vente et les aider à vendre au plus vite pour qu'ils puissent acheter un bien qui plaise aussi à Aurélie. Emmanuelle Rivassoux va tout mettre en œuvre pour rendre cette maison fonctionnelle et chaleureuse, pour enfin provoquer un coup de cœur chez les visiteurs.