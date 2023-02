"Sept à Huit" dimanche 12 février 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 12 février 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 12 février 2023 :

Les Restos du Coeur : Hausse des bénéficiaires.



200.000 bénéficiaires de plus que l'an dernier... Les Restos du Coeur sont le dernier recours pour ces familles frappées par l'inflation.



18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 12 février 2023 :

Scandale dans le monde des comédies musicales.



Poursuivi pour atteintes sexuelles sur ses élèves âgées de 14 et 15 ans, ce chanteur et coach vocal serait-il un prédateur ?

Dans la peau de super-héros.



Agents d'entretien ou conseillères Pôle Emploi, elles vivent dans la peau de super-héros pour alléger leur quotidien. Une passion dévorante, parfois coûteuse.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Marie. Après deux ans de vie commune, son mari se volatise et elle découvre qu'il lui a menti sur presque tout...