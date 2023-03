Inédit de "Recherche apparement ou maison" avec Stéphane Plaza lundi 6 mars 2023 sur M6 (vidéo)

Lundi 6 mars 2023 à 21:10, M6 diffusera un numéro inédit du magazine "Recherche apparement ou maison" avec Stéphane Plaza, Caroline Gherman et Thibault Chanel.

Agathe, 27 ans, recherche un emploi en communication. En début d’année, elle a perdu sa maman. Elles vivaient ensemble à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, dans un appartement qu’Agathe a vendu récemment ; elle rêve aujourd’hui de vivre à Paris pour entamer une nouvelle vie. Mais novice en immobilier, elle a besoin d’accompagnement. Stéphane Plaza va prendre cette mission très à cœur pour aider Agathe. Va-t-il lui dénicher l’appartement parisien tant espéré ?

Justine et Lolassonn, son compagnon, sont des sportifs de haut niveau : elle, handballeuse professionnelle et lui, lanceur de disque en équipe de France. Avec leur petit Jules de 2 ans, ils étouffent dans leur appartement de Mougins (Alpes-Maritimes) et rêvent d’une belle maison avec un extérieur. Ils veulent rester dans cette région et proches de l’aéroport pour les compétitions à l’étranger. Caroline Gherman va tout mettre en œuvre pour trouver le bien avec un extérieur dont ils rêvent. Va-t-elle relever le défi ?

À Rouen, Claire, 55 ans, est directrice du centre universitaire professionnel de Rouen. Vincent, 54 ans, est chargé des relations partenariales de Pôle emploi Normandie. Le couple a vendu sa maison et en cherche aujourd’hui une plus grande qui sera le point de ralliement de toute la famille, enfants et petits-enfants compris, mais toujours en ville ! Thibault Chanel va se lancer dans cette recherche. Va-t-il trouver cette maison qui va pouvoir accueillir toute leur famille ?

À la suite de cet inédit, M6 rediffusera deux autres numéros : "Recherche apparement ou maison : spéciale bords de mer" et "Recherche apparement ou maison : spéciale Bretagne".