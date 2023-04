"Les rencontres du Papotin" avec Josiane Balasko samedi 22 avril 2023 sur France 2

Samedi 22 avril 2023 à 20:30 sur France 2, retrouvez toute la rédaction du Papotin pour une interview sans filtre de l'actrice Josiane Balasko.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Josiane Balako face à la rédaction du Papotin

Actrice, scénariste et réalisatrice, Josiane Balasko a été révélée au grand public grâce aux succès de la troupe du Splendid. Elle a depuis construit une carrière riche de plus de 100 films, oscillant entre comédies grand public et cinéma d'auteur.

Josiane Balasko est l'invitée de ce 6ème numéro des Rencontres du Papotin. L’occasion pour elle de répondre, en toute sincérité, à des questions sur son enfance, sa famille mais aussi sa philosophie de vie et de partager un moment avec ces journalistes atypiques.