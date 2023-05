"Les potagers de Julie" : Le haricot du Pas-de-Calais, samedi 20 mai 2023 sur France 3

Samedi 20 mai 2023 à 16:15, Julie Andrieu vous donne rendez-vous sur France 2 pour le troisième épisode de la 2ème saison des "Potagers de Julie" qui sera consacré au haricot du Pas-de-Calais

Au cours de cette deuxième saison, Julie Andrieu continue son aventure potagère, car bien cultiver, c’est acquérir une vraie liberté, mais c’est aussi se nourrir sainement en prenant du plaisir. Toutes les semaines, elle part à la rencontre de jardiniers et jardinières passionnés qui vont nous enseigner leurs secrets et leurs astuces.

Julie se lance aussi un défi en créant son propre potager, aidée par Lola, une jeune maraîchère d’Île-de-France.

Chaque émission met en valeur une région et un légume, de sa semence à sa récolte. L’occasion de découvrir, cette saison, la laitue grenobloise, le cabus d’Alsace, le mangetout normand et bien d’autres délicieux légumes. Après sa récolte, le légume est toujours sublimé et cuisiné par Julie et un chef de la région, autour de recettes faciles et inventives.

De la graine à l’assiette, "Les potagers de Julie" vont vous faire mettre les mains à la terre, mais aussi à la pâte !

Le haricot du Pas-de-Calais.



Cette semaine, Julie découvre les secrets du haricot. Avec ou sans fil, vert, jaune, il y a autant de haricots que de terroirs ! Et c’est dans le Pas-de-Calais qu’elle part à la découverte d’un haricot aux effluves magiques : la princesse du Pévèle.

Annie et Bernard Richard, jardiniers passionnés, le cultivent entre autres variétés du coin. Pour ces deux amoureux du beau et du bon, le potager est issu d’une longue tradition familiale.

Julie pose également son sécateur aux hortillonnages d’Amiens, terres maraîchères emblématiques de la région.

Enfin, si elle prête l’oreille aux conseils des ainés, Julie n'oublie pas d’apporter sa touche de modernité en cuisine avec des recettes originales autour du haricot :