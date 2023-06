"Envoyé Spécial" jeudi 8 juin 2023 sur France 2 : les reportages au sommaire cette semaine

Jeudi 8 juin 2023 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Cette semaine, "Envoyé spécial" propose une nouvelle émission thématique : la « Spéciale d'Envoyé ». Toute une émission conçue autour de la passion française pour nos amis à quatre pattes : des enquêtes, des reportages et des plateaux inédits, tous consacrés à nos « Très chers animaux ! ».

Le business des animaux de compagnie

15 millions de chats et 7,5 millions de chiens, la France est le premier pays d'Europe en nombre d’animaux domestiques. Presque un foyer sur deux en possède et en moyenne, nos amies les bêtes nous coûtent entre 800 et 1000 euros par an. Un marché de 3,5 milliards d’euros, en constante augmentation (+4% par an) car malgré la crise et l'inflation galopante, 30% des propriétaires affirment préférer se priver plutôt que de rogner sur le bien-être de leur animal !

Deux grandes multinationales dominent le marché de l’alimentation animale et ne se satisfont plus de régner en maîtres sur ce rayon, l'un des plus rentables. Ils s'attaquent désormais au marché des soins aux animaux, en rachetant à tour de bras des cliniques vétérinaires.

Un reportage de Laurent Boullard et Mario Pécot pour Pallas Productions.

Des animaux et des juges

Les animaux ont désormais leurs avocats, qu'ils soient victimes ou … accusés ! Les juges ont pour mission de les protéger mais peuvent aussi les condamner à mort, en exigeant leur euthanasie ! Depuis 2015, les animaux ont été reconnus par le Code civil comme des êtres vivants doués de sensibilité et ne sont plus aux yeux de la loi de simples objets.

Envoyé spécial a suivi ces affaires judiciaires animalières et accompagné jusqu'au tribunal maître Isabelle Gharbi-Terrain, une avocate qui n'hésite pas à plaider au nom des chats et des chiens qu’elle représente à la barre.

Un reportage de Marine Haag pour FTV Presse.

Singes de laboratoire : les sacrifiés de la science

L’Île Maurice est connue pour ses plages paradisiaques, moins pour ses élevages de singes de laboratoire dont elle est le deuxième plus grand exportateur mondial, principalement vers les Etats-Unis et la France. En 2022, plus de 12 000 singes mauriciens ont discrètement voyagé vers l'Hexagone sous les pieds des touristes dans les avions de grandes compagnies commerciales. Ces animaux sont indispensables à la science, mais pour alimenter ce business de 15 millions d'euros par an, les fermes clandestines et les captures illégales d'animaux sauvages se multiplient.

Un reportage de Nicolas Bertrand pour Caravelle Productions.